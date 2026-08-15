Le 15 août 30 av. J.-C., Cléopâtre met fin à trois mille ans de royauté

Le 15 août 30 av. J.-C., Cléopâtre VII se suicide à Alexandrie, mettant fin à trois millénaires de royauté pharaonique. Acculée après sa défaite à Actium et face à l'avancée d'Octave, elle choisit d'éviter l'humiliation. Sa mort entraîne la dissolution de la dynastie des Lagides et l'intégration de l'Égypte comme province romaine.

Le 15 août de l’an 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre VII, dernière reine d’Égypte, se donne la mort à Alexandrie à l’âge de 39 ans, mettant un terme définitif à près de trois mille ans d’histoire pharaonique et ouvrant la voie à la transformation de l’Égypte en simple province romaine.

Une reine acculée après la défaite d’Actium

Depuis la défaite de sa flotte à Actium, au large de la Grèce, face aux troupes d’Octave, futur empereur Auguste, Cléopâtre a perdu son amant et allié Marc Antoine, qui s’est donné la mort après avoir cru, à tort, que la reine s’était elle-même suicidée. Recluse dans son palais d’Alexandrie, Cléopâtre apprend alors que le nouveau maître de Rome vient de débarquer en Égypte, menaçant de l’enchaîner et de l’exhiber lors de son triomphe militaire dans la capitale romaine.

Plutôt que de subir cette humiliation publique, la reine obtient de se faire livrer un panier de figues dissimulant un aspic, un serpent venimeux dont la morsure devait, selon la légende, lui conférer une forme d’immortalité. Ses deux servantes les plus fidèles choisissent de mourir à ses côtés pour continuer de la servir dans l’au-delà.

La fin d’une dynastie et le début d’une province romaine

Octave fait inhumer la reine aux côtés de son amant, dans le mausolée qu’elle avait elle-même fait construire, aujourd’hui disparu sans laisser de trace archéologique. Avec sa mort s’éteint la dynastie des Lagides, descendante d’un général d’Alexandre le Grand, mettant fin à la plus longue civilisation continue jamais connue jusqu’alors, même si des scribes continueront à graver des hiéroglyphes sur les monuments égyptiens pendant encore quatre siècles.

L’Égypte devient dès lors une simple province de l’Empire romain et le principal grenier à blé de Rome, avant d’être rattachée trois siècles plus tard à l’Empire romain d’Orient, puis conquise par les Arabes en 642.