— Liverpool : Jeff Bezos entre au capital, un consortium rachète environ un tiers du club pour plus de 1,5 milliard de livres

Liverpool accueille un consortium piloté par Jeff Bezos qui acquiert environ 30% du capital du club pour plus de 1,5 milliard de livres. Fenway Sports Group conserve la majorité et le contrôle opérationnel. Cette entrée d'investisseurs de poids valorise le club à plus de 5 milliards de livres, sans modification immédiate dans sa gestion.

Liverpool accueille de nouveaux investisseurs de poids. Fenway Sports Group, propriétaire du club anglais depuis 2010, a conclu un accord pour céder une participation minoritaire à 1892 Holdings, un consortium réunissant notamment Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook, et l’homme d’affaires Amit Bhatia. L’opération porte sur environ 30% à un tiers du capital de Liverpool et représente un investissement supérieur à 1,5 milliard de livres. La transaction valorise désormais le club à plus de 5 milliards de livres, soit plus de 5,7 milliards d’euros.

Jeff Bezos fait son entrée dans le monde du sport

Pour Jeff Bezos, cette opération constitue une première. Le milliardaire américain, dont la fortune est estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars, n’avait jusqu’ici jamais pris de participation dans une grande franchise sportive, malgré plusieurs pistes évoquées ces dernières années aux États-Unis. Son investissement à Liverpool passe par K5 Sports, intégré au consortium 1892 Holdings. Jeff Bezos en est l’un des principaux investisseurs mais ne doit pas, à ce stade, siéger personnellement au conseil d’administration du club. Le milliardaire devient donc indirectement l’un des actionnaires de Liverpool, sans prendre la direction opérationnelle des Reds.

FSG reste propriétaire majoritaire de Liverpool

Cette arrivée ne signifie pas la vente de Liverpool. Fenway Sports Group conserve la majorité du capital et surtout le contrôle opérationnel du club. FSG avait acheté Liverpool en 2010 pour environ 300 millions de livres. Seize ans plus tard, la valorisation retenue dans le cadre de cette nouvelle opération dépasse les 5 milliards de livres, illustrant l’augmentation considérable de la valeur du club depuis son rachat. Le groupe américain reste donc aux commandes et aucun changement immédiat n’est prévu dans la gestion quotidienne de Liverpool.

Amit Bhatia devient vice-président du club

Le consortium 1892 Holdings est conduit par Amit Bhatia, ancien copropriétaire et président de Queens Park Rangers. L’homme d’affaires britannique, également gendre du milliardaire indien de l’acier Lakshmi Mittal, va occuper une fonction beaucoup plus directement opérationnelle que Jeff Bezos. Amit Bhatia doit devenir vice-président de Liverpool et intégrer le conseil d’administration du club. Le conseil va également être élargi avec l’arrivée de Bryan Baum, lié à K5, ainsi que d’Elaine Saverin, épouse d’Eduardo Saverin. Ce dernier, cofondateur de Facebook, participe lui aussi financièrement à l’opération par l’intermédiaire de son family office.

Plus de 1,5 milliard de livres pour environ 30% du club

L’ampleur financière de la transaction témoigne du changement de dimension économique de Liverpool. La participation cédée représente environ 30% à 33% du capital pour une somme supérieure à 1,5 milliard de livres. À titre de comparaison, FSG avait acquis l’intégralité du club pour environ 300 millions de livres en octobre 2010, lorsque Liverpool traversait une grave crise financière. Depuis, les propriétaires américains ont notamment financé l’agrandissement d’Anfield et le développement des infrastructures du club. Sur le terrain, Liverpool a retrouvé les sommets du football anglais et européen, remportant notamment la Ligue des champions et le championnat d’Angleterre sous l’ère Jürgen Klopp.

Pas de milliard de Bezos immédiatement injecté dans les transferts

L’arrivée d’un homme disposant de la puissance financière de Jeff Bezos ne signifie toutefois pas que Liverpool pourra dépenser sans limite sur le marché des transferts. Le club reste soumis aux règles financières de la Premier League et aux réglementations encadrant les dépenses des équipes anglaises. L’investissement concerne avant tout le capital et la stratégie de développement à long terme de Liverpool. Les nouveaux actionnaires doivent notamment apporter leur expérience dans les domaines de la technologie, de l’investissement, du développement international et des activités commerciales.

Une opération encore soumise aux autorisations réglementaires

L’accord entre FSG et 1892 Holdings a été conclu, mais la finalisation de la transaction reste soumise aux procédures réglementaires nécessaires. Une fois ces formalités achevées, Liverpool disposera donc d’un nouvel actionnariat minoritaire particulièrement puissant financièrement, tout en restant contrôlé par Fenway Sports Group. Avec Jeff Bezos, Eduardo Saverin, Amit Bhatia et les intérêts liés à la famille Mittal réunis au sein du même consortium, Liverpool fait entrer plusieurs des plus grandes fortunes mondiales dans son capital sans bouleverser, pour l’instant, la structure de pouvoir à la tête du club.