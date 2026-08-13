«On veut rester dans l’histoire du football»: Marquinhos prévient, le PSG n’est toujours pas rassasié

Le Paris Saint-Germain remporte la Supercoupe d’Europe pour la deuxième année consécutive, après une victoire de 2-1 contre Aston Villa. Marquinhos souligne l'ambition du club de continuer à gagner des titres, affirmant que chaque succès contribue à leur histoire. Ce triomphe s'inscrit dans une série impressionnante de succès récents pour le PSG.

Le Paris Saint-Germain continue d’empiler les trophées. Vainqueur d’Aston Villa (2-1), mercredi à Salzbourg, le club parisien remporte pour la deuxième année consécutive la Supercoupe d’Europe et lance parfaitement sa saison 2026-2027. Après la rencontre, Marquinhos a immédiatement fixé le cap : Paris veut prolonger cette série et continuer à gagner.

Paris frappe encore d’entrée

Tenant du titre, le PSG conserve sa Supercoupe d’Europe au terme d’un match disputé face au vainqueur de la Ligue Europa. Khvicha Kvaratskhelia ouvre le score à la 20e minute, avant que Brian Madjo n’égalise juste avant la pause. À 17 ans, l’attaquant d’Aston Villa devient le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition. Paris reprend l’avantage après l’heure de jeu grâce à Désiré Doué. Lancé dans le dos de la défense anglaise, l’international français trouve le chemin des filets. Le but, dans un premier temps signalé hors-jeu, est finalement accordé après intervention de la VAR. Le PSG conserve ensuite son avantage jusqu’au coup de sifflet final et s’impose 2-1.

Au coup de sifflet final, Marquinhos ne cache pas sa satisfaction. Le capitaine parisien insiste notamment sur la capacité de son équipe à remporter un nouveau trophée malgré une préparation estivale réduite pour plusieurs joueurs. Pour le défenseur brésilien, ce nouveau succès confirme surtout l’ambition intacte du groupe. Le PSG ne compte pas se contenter des titres déjà remportés. « On veut rester dans l’histoire du football », affirme Marquinhos, qui estime que la seule manière d’y parvenir est de continuer à gagner chaque fois qu’un trophée se présente.

Pour rappel, Paris sort déjà de deux saisons européennes exceptionnelles. Sacré en Ligue des champions en 2025 puis de nouveau en 2026, le PSG est devenu au printemps le deuxième club seulement à conserver la Ligue des champions depuis l’instauration de la formule actuelle, après le Real Madrid.

Le PSG rejoint l’AC Milan et le Real Madrid

Avec cette nouvelle victoire en Supercoupe d’Europe, Paris ajoute une autre performance historique à son palmarès. Le club devient seulement la troisième équipe à remporter la compétition deux années consécutives, après l’AC Milan en 1989 et 1990 et le Real Madrid en 2016 et 2017. L’Ajax avait également gagné les éditions 1972 et 1973, mais la première était encore une épreuve non officielle.

L’histoire est d’autant plus spectaculaire que le PSG n’avait encore jamais remporté cette compétition avant 2025. Battu par la Juventus lors de sa première participation en 1996, Paris décroche son premier trophée en 2025 contre Tottenham, après avoir remonté un retard de deux buts avant de s’imposer aux tirs au but. Un an plus tard, les Parisiens conservent donc leur couronne contre Aston Villa.

Une saison 2026-2027 déjà lancée

Pour Luis Enrique et ses joueurs, ce nouveau trophée arrive dès le premier rendez-vous officiel de la saison. Malgré les vacances écourtées de plusieurs internationaux après la Coupe du monde et une préparation limitée, Paris reprend exactement là où il s’était arrêté : en gagnant. Et Marquinhos ne veut surtout pas voir son équipe ralentir. Après deux Ligues des champions et désormais deux Supercoupes d’Europe consécutives, le capitaine parisien fixe une ligne simple pour la suite : chaque occasion de décrocher un nouveau titre devra être jouée à fond. Le PSG commence donc sa saison 2026-2027 avec un nouveau trophée européen et une ambition affichée sans détour : continuer à gagner pour prolonger une période déjà historique pour le club.