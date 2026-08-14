FIFA : l’UEFA prépare une motion de censure contre Gianni Infantino s’il refuse de quitter son poste

La contestation contre Gianni Infantino s'intensifie au sein de l'UEFA, qui prépare une motion de censure si le président de la FIFA ne démissionne pas. Plusieurs dirigeants cherchent à constituer une coalition internationale pour réformer l'organisation et modifier les structures de décision, menaçant ainsi la position d'Infantino.

La contestation monte contre Gianni Infantino. Plusieurs responsables du football européen travaillent désormais à une offensive politique contre le président de la FIFA, avec la possibilité d’une motion de censure s’il ne quitte pas ses fonctions dans les prochains mois. Des discussions ont notamment eu lieu en marge de la Supercoupe d’Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, disputée mercredi à Salzbourg. Le mouvement dépasse désormais les désaccords ponctuels entre l’UEFA et la FIFA. Plusieurs dirigeants veulent réunir suffisamment de soutiens pour peser sur l’avenir de Gianni Infantino et, au-delà de son cas personnel, modifier profondément le fonctionnement de l’instance qui dirige le football mondial.

Une fronde s’organise contre Gianni Infantino

Les relations entre l’UEFA et la FIFA se sont fortement dégradées. Plusieurs membres de l’instance européenne considèrent désormais qu’un changement à la tête de la FIFA doit être envisagé. Gianni Infantino apparaît de plus en plus isolé alors que plusieurs dossiers ont fragilisé sa position. L’abandon d’un projet controversé concernant la commercialisation de certaines compétitions de la FIFA a notamment alimenté les tensions. Le président de la FIFA est également confronté aux conséquences d’une affaire de favoritisme concernant une ancienne employée de l’UEFA avec laquelle il aurait eu une liaison. Ces différents épisodes ont renforcé la défiance d’une partie des responsables du football international.

L’UEFA cherche des alliés dans le monde entier

L’organisation dirigée par Aleksander Ceferin ne travaillerait pas seule. L’Association européenne des clubs, présidée par Nasser al-Khelaïfi, mais également des responsables de l’AFC, la Confédération asiatique de football, et de la CONCACAF sont impliqués dans les discussions. L’objectif est de réunir suffisamment de soutiens en prévision des prochaines échéances institutionnelles de la FIFA. Plusieurs dirigeants travaillent ainsi en coulisses à la constitution d’un front susceptible de peser directement sur l’avenir de Gianni Infantino. La contestation ne se limiterait donc plus au football européen et pourrait progressivement gagner d’autres confédérations.

Une motion de censure si Infantino ne part pas

La menace est désormais explicite. Plusieurs responsables de l’UEFA envisagent le déclenchement d’un vote si Gianni Infantino reste à la présidence de la FIFA : « Une motion de censure sera votée si Gianni Infantino ne quitte pas son poste dans les prochains mois. » Les partisans de cette offensive cherchent désormais à obtenir les voix nécessaires pour transformer cette menace en véritable rapport de force au sein de la FIFA. Le départ de Gianni Infantino constituerait alors la première étape d’une réorganisation beaucoup plus large de l’institution.

Une profonde réforme de la FIFA envisagée

Les discussions ne portent pas uniquement sur le nom du président. Plusieurs responsables veulent profiter de la crise pour modifier la structure même de la FIFA. Parmi les pistes évoquées figure une séparation des trois principales activités de l’organisation : la régulation du football mondial, la gestion commerciale et l’organisation des compétitions. L’idée serait de distinguer davantage ces différentes fonctions afin qu’elles ne soient plus concentrées au sein d’une même structure décisionnelle. Les clubs pourraient également obtenir davantage de pouvoir. Aujourd’hui, ils ne disposent que d’un rôle limité dans le fonctionnement institutionnel de la FIFA et sont essentiellement considérés comme de simples observateurs.

Le pouvoir de Gianni Infantino directement menacé

Élu pour la première fois à la tête de la FIFA en 2016, Gianni Infantino fait donc face à l’une des contestations institutionnelles les plus sérieuses depuis son arrivée au pouvoir. L’UEFA et ses alliés tentent désormais de constituer une majorité suffisamment importante pour provoquer un changement de direction si le président de la FIFA refuse de partir de lui-même. Les prochains mois seront déterminants. Une partie du football européen et plusieurs responsables d’autres confédérations préparent désormais ouvertement l’après-Infantino, avec la possibilité d’un vote de défiance et d’une refonte complète du fonctionnement de la FIFA.