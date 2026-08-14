— Le boxeur Prichard Colón est mort à 33 ans, 11 ans après le combat qui avait brisé sa vie

Le boxeur portoricain Prichard Colón, décédé à 33 ans, souffrait de lourdes séquelles neurologiques depuis son combat tragique en 2015 contre Terrel Williams. Après une grave hémorragie cérébrale et 221 jours dans le coma, il a passé près de onze ans à se battre pour sa santé avant de s'éteindre.

Le boxeur portoricain Prichard Colón est décédé jeudi à l’âge de 33 ans. Ancien grand espoir de la boxe, il vivait depuis près de onze ans avec de très lourdes séquelles neurologiques après avoir subi une grave hémorragie cérébrale à l’issue de son dernier combat professionnel, en octobre 2015. Son père, Richard Colón, qui avait également été son entraîneur, a annoncé sa disparition. La cause exacte de son décès n’a pas été rendue publique.

Le combat du 17 octobre 2015 qui a tout changé

Le 17 octobre 2015, Prichard Colón affronte l’Américain Terrel Williams à Fairfax, en Virginie. À 23 ans, le Portoricain arrive sur le ring invaincu chez les professionnels avec 16 victoires en 16 combats, dont 13 obtenues par KO. Au cours du combat, Colón reçoit à plusieurs reprises des coups à l’arrière de la tête, une zone interdite en boxe. Le Portoricain se plaint de ces coups auprès de l’arbitre. Williams est finalement sanctionné d’un point pour l’un d’entre eux, mais le combat continue. Au neuvième round, Colón est envoyé au tapis à deux reprises. À la fin de la reprise, son coin retire ses gants en pensant que le combat est terminé. Cette erreur entraîne sa disqualification et offre officiellement la victoire à Williams. Mais le résultat sportif devient rapidement secondaire.

Il vomit puis s’effondre dans les vestiaires

Après avoir quitté le ring, Prichard Colón est pris de violents malaises. Il vomit puis s’effondre dans les vestiaires. Transporté d’urgence à l’hôpital, il souffre d’un important hématome sous-dural, une accumulation de sang entre le cerveau et son enveloppe externe. Son état nécessite une intervention chirurgicale cérébrale d’urgence destinée à évacuer l’hématome et à réduire la pression exercée sur son cerveau. Prichard Colón tombe ensuite dans le coma. Il y restera 221 jours.

221 jours dans le coma et de très lourdes séquelles

Lorsqu’il sort finalement du coma, les lésions cérébrales sont considérables. Le jeune boxeur, qui était encore quelques mois auparavant l’un des espoirs les plus prometteurs de sa catégorie, doit désormais être pris en charge en permanence. Commence alors une très longue période de soins et de rééducation. Sa famille, et notamment ses parents Richard et Nieves Colón, l’accompagne quotidiennement pendant toutes ces années. Son état connaît certains progrès grâce aux différentes thérapies suivies, mais Prichard Colón conserve de très lourdes séquelles neurologiques. Les images de sa rééducation régulièrement publiées par sa famille avaient permis au monde de la boxe de continuer à suivre son combat, cette fois loin des rings.

Une carrière stoppée alors qu’il était invaincu

La tragédie a interrompu brutalement une carrière qui semblait promise à un tout autre avenir. Passé professionnel en février 2013, Prichard Colón avait remporté ses 16 premiers combats, dont 13 avant la limite. Quelques semaines seulement avant son affrontement contre Terrel Williams, il avait notamment battu l’ancien champion du monde Vivian Harris par KO au quatrième round. Le combat contre Williams restera le 17e et dernier de sa carrière professionnelle. La disqualification prononcée ce soir-là constituera officiellement sa seule défaite. En 2021, le WBC avait nommé Prichard Colón champion honoraire, six ans après le drame.

Une disparition à seulement 33 ans

Pendant près de onze ans, sa famille a continué à s’occuper de lui et à partager les différentes étapes de sa rééducation. Son père avait encore évoqué le souhait de Prichard de retourner à Puerto Rico, voyage qui n’a finalement pas pu avoir lieu. Prichard Colón est décédé le 13 août à seulement 33 ans. Sa disparition met un terme à près de 11 années de combat contre les conséquences de cette terrible soirée du 17 octobre 2015, lorsque la carrière d’un boxeur invaincu de 23 ans avait basculé en quelques minutes.