Le PSG recrute Ferran Torres, auteur du but victorieux de l’Espagne en finale de la Coupe du monde

Ferran Torres a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2031, après avoir quitté le FC Barcelone. L'attaquant espagnol, unique buteur lors de la finale de la Coupe du monde 2026, s'engage à contribuer aux ambitions du club parisien, sous la direction de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain tient sa nouvelle recrue offensive. Ferran Torres s’est officiellement engagé avec le PSG jusqu’en 2031. L’international espagnol de 26 ans quitte le FC Barcelone pour rejoindre le champion de France, où il portera le numéro 9. L’attaquant arrive à Paris avec une solide expérience du très haut niveau. Passé par Valence et Manchester City avant de rejoindre Barcelone en 2022, Ferran Torres compte également 65 sélections avec l’Espagne et vient de remporter la Coupe du monde 2026 avec la Roja, en étant l’unique buteur de la finale.

Ferran Torres signe au PSG jusqu’en 2031

Le PSG a officialisé l’arrivée de l’attaquant espagnol avec un contrat longue durée. Ferran Torres est désormais lié au club parisien jusqu’en 2031 et récupère le numéro 9. Né le 29 février 2000 à Foios, en Espagne, Ferran Torres a été formé au Valence CF, qu’il a rejoint dès l’âge de 7 ans. Il a effectué ses débuts en Liga en décembre 2017 contre Eibar. Avec Valence, il a disputé 97 rencontres et s’est rapidement imposé comme l’un des grands espoirs du football espagnol. Il a notamment remporté la Coupe du Roi en 2019.

De Manchester City au FC Barcelone

Ses performances en Espagne lui ont ouvert les portes de Manchester City en 2020. Sous les ordres de Pep Guardiola, Ferran Torres a inscrit son premier but avec les Citizens en Coupe de la Ligue contre Burnley, seulement quelques jours après ses débuts en Premier League. Avec Manchester City, il a participé au parcours du club jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2021 et remporté notamment la Premier League et la Coupe de la Ligue. Son bilan avec le club anglais s’établit à 43 matches, 16 buts et 4 passes décisives. En janvier 2022, l’Espagnol a fait son retour en Liga en rejoignant le FC Barcelone.

207 matches et 65 buts avec le Barça

Sous le maillot blaugrana, Ferran Torres a progressivement pris une place importante dans l’attaque catalane. En quatre ans et demi, il a disputé 207 rencontres et inscrit 65 buts. Il a notamment joué un rôle décisif lors de la finale de la Coupe du Roi 2025 face au Real Madrid en inscrivant le but qui a permis au Barça d’arracher les prolongations. Son passage à Barcelone lui a permis d’étoffer considérablement son palmarès. Ferran Torres quitte la Catalogne avec trois titres de champion d’Espagne, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Espagne.

Champion du monde 2026 avec l’Espagne

Ferran Torres arrive également à Paris avec un statut important en sélection. Après avoir remporté l’Euro U17 en 2017 puis l’Euro U19 en 2019, il a effectué ses débuts avec l’équipe d’Espagne en 2020, sous les ordres de Luis Enrique. Il a ensuite disputé l’Euro 2020 et la Coupe du monde 2022 avant de remporter la Ligue des Nations en 2023. En 2024, il a décroché son premier grand titre international en remportant le Championnat d’Europe avec la Roja. L’été 2026 lui a permis d’ajouter la Coupe du monde à son palmarès. Lors de la finale face à l’Argentine, Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre pendant les prolongations, offrant à l’Espagne une deuxième étoile mondiale. Il a également été désigné joueur du match.

« Très heureux de démarrer une nouvelle aventure »

Après l’officialisation de son transfert, Ferran Torres a affiché son enthousiasme à l’idée de rejoindre le PSG : « Je suis très heureux de démarrer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et le coach Luis Enrique de m’offrir l’opportunité de rejoindre cette équipe, que j’espère aider à remporter le plus de trophées possibles. »

L’attaquant espagnol retrouve ainsi Luis Enrique, qui l’avait lancé avec la sélection espagnole en 2020. À 26 ans, Ferran Torres ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière à Paris. Champion d’Europe en 2024 et champion du monde en 2026, l’Espagnol rejoint le PSG avec le numéro 9 et un contrat courant jusqu’en 2031.