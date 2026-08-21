POLITIQUE

Édouard Philippe répond à Gabriel Attal après le ralliement de Gérald Darmanin

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Édouard Philippe répond à Gabriel Attal après le ralliement de Gérald Darmanin
Édouard Philippe répond à Gabriel Attal après le ralliement de Gérald Darmanin

Édouard Philippe a réagi aux critiques formulées par Gabriel Attal concernant le ralliement de Gérald Darmanin à sa candidature pour l’élection présidentielle de 2027. L’ancien premier ministre s’exprimait depuis Mayotte, où il effectuait un déplacement consacré notamment à l’immigration et à la reconstruction du territoire. Il a refusé d’alimenter les tensions au sein du camp présidentiel.

La veille, Gabriel Attal avait minimisé la portée politique de ce rapprochement en estimant qu’il ne passionnait pas les Français. Une manière pour le dirigeant de Renaissance de rappeler que les électeurs attendent avant tout des réponses concrètes à leurs préoccupations. Cette déclaration avait toutefois révélé la compétition croissante entre les différents prétendants issus du bloc central.

« Aucun adversaire au sein du bloc central »

Interrogé sur les propos de Gabriel Attal, Édouard Philippe a assuré ne compter aucun adversaire dans le bloc central. Il a reconnu l’existence de concurrents, tout en affirmant entretenir avec eux des relations fondées sur l’estime et la confiance. Le président d’Horizons estime que ces différences ne doivent pas empêcher la construction future d’un rassemblement.

Édouard Philippe a également refusé de commenter davantage les équilibres politiques nationaux pendant son déplacement à Mayotte. Il affirme vouloir concentrer sa visite sur les difficultés rencontrées par les habitants de l’archipel. L’ancien premier ministre se dit néanmoins convaincu que les différentes composantes du centre et de la droite modérée sauront se réunir au moment décisif.

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