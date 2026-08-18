POLITIQUE

Soupçons d’ingérence russe : le parquet de Paris enquête sur des campagnes visant Gabriel Attal et Édouard Philippe

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Soupçons d’ingérence russe : le parquet de Paris enquête sur des campagnes visant Gabriel Attal et Édouard Philippe
Soupçons d’ingérence russe : le parquet de Paris enquête sur des campagnes visant Gabriel Attal et Édouard Philippe

Le parquet de Paris a ouvert des investigations sur de possibles opérations d’ingérence russe visant Gabriel Attal et Édouard Philippe, tous deux engagés dans la course à l’élection présidentielle de 2027. La section chargée de la protection des libertés fondamentales s’est saisie d’initiative afin d’examiner la diffusion de contenus trompeurs susceptibles de perturber le débat démocratique.

Gabriel Attal avait déjà déposé plainte au début du mois d’août pour ingérence étrangère en provenance de réseaux russes. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux véhiculaient de fausses informations à son sujet en reprenant les codes graphiques de médias français. Cette présentation pouvait donner aux internautes l’impression que les affirmations provenaient de rédactions reconnues.

Des candidats ciblés par de fausses vidéos

Édouard Philippe a été la cible d’un procédé comparable concernant son état de santé. Une vidéo mise en circulation le 21 juillet prétendait que le candidat d’Horizons souffrait d’une maladie dégénérative. Cette information mensongère s’inscrit dans une stratégie consistant à exploiter des sujets personnels ou sensibles pour affaiblir la crédibilité d’une personnalité politique.

Le parquet de Paris examine déjà une autre campagne attribuée à des réseaux russes et dirigée contre Raphaël Glucksmann, dirigeant de Place publique et possible candidat à la présidentielle. À huit mois du scrutin, la multiplication de ces contenus soulève des inquiétudes sur la capacité d’acteurs étrangers à influencer l’opinion publique, à alimenter la défiance envers les candidats et à brouiller la frontière entre information journalistique et désinformation organisée.

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