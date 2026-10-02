Crise des carburants : Macron annonce le déblocage de jusqu’à 100 millions de barils par le G7

Les pays du G7 vont puiser dans leurs réserves stratégiques pour tenter de freiner l’envolée des prix des carburants. Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 2 octobre, à l’issue d’une visioconférence des dirigeants du groupe, la libération coordonnée de jusqu’à 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut au cours des quatre prochains mois.

L’opération sera coordonnée par l’Agence internationale de l’énergie. Une part importante du dispositif doit porter sur le gazole, dont les tensions d’approvisionnement pèsent particulièrement sur les prix. Une mobilisation substantielle des stocks est prévue dès les vingt premiers jours, tandis que la France participera avec ses propres réserves stratégiques.

Le G7 veut provoquer une détente des prix

Les dirigeants se sont également engagés à éviter les interdictions d’exportation entre pays du G7. L’objectif est d’accroître rapidement les quantités disponibles sur le marché et de réduire les tensions qui ont fait fortement progresser les cours du pétrole et du diesel ces dernières semaines.

Emmanuel Macron espère que cette intervention se répercutera sur les prix payés par les automobilistes. Une baisse immédiate et d’une ampleur déterminée ne peut toutefois pas être garantie : les prix à la pompe dépendent également des cours internationaux, du raffinage, des taux de change, des marges de distribution et de la fiscalité. Le G7 se réserve en outre la possibilité de mobiliser des volumes supplémentaires si les tensions persistent.