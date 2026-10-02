Entrevue POLITIQUE

Perpignan : la justice confirme la réélection de Louis Aliot dès le premier tour

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Perpignan : la justice confirme la réélection de Louis Aliot dès le premier tour
Perpignan : la justice confirme la réélection de Louis Aliot dès le premier tour

La réélection de Louis Aliot à la mairie de Perpignan est confirmée par la justice administrative. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté jeudi 1er octobre les deux recours qui demandaient l’annulation du scrutin municipal du 15 mars. Le maire RN avait remporté l’élection dès le premier tour avec 50,61 % des suffrages exprimés.

Le premier recours avait été déposé par Mickaël Idrac, candidat de la liste soutenue par LFI et Les Écologistes, qui avait obtenu 9,60 % des voix. Il contestait notamment les conditions de présentation de ses bulletins dans les bureaux de vote. Ceux-ci étaient imprimés recto verso et avaient été disposés de manière à rendre visible la face comportant la liste complète des candidats, plutôt que celle présentant notamment sa photographie et les logos de ses soutiens politiques.

Les deux recours rejetés

Le tribunal n’a retenu aucune irrégularité sur ce point. Il considère que la face rendue visible comportait les mentions obligatoires prévues sur les bulletins et permettait d’assurer l’égalité de traitement entre les différentes listes. Le recours de Mickaël Idrac a donc été rejeté.

Le second recours avait notamment été présenté par Agnès Langevine, candidate Place publique-PS arrivée deuxième avec 15,94 %. Plusieurs griefs étaient avancés, concernant notamment la propagande électorale et des difficultés liées aux procurations. Sur ce dernier point, les requérants évoquaient 280 suffrages qui n’auraient pas pu être exprimés, mais le tribunal estime que la réalité de ce nombre n’a pas été démontrée.

Les juges ont toutefois identifié huit votes irréguliers, qu’ils ont retirés du résultat de la liste de Louis Aliot. Cette correction ne change pas l’issue du scrutin : son score passe de 50,61 % à 50,59 %, toujours au-dessus du seuil nécessaire pour l’emporter dès le premier tour. La répartition des sièges au conseil municipal reste elle aussi inchangée. Le rejet des deux recours conforte ainsi le résultat sorti des urnes en mars et le second mandat de Louis Aliot à la tête de Perpignan.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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