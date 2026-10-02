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Budget 2027 : le Haut Conseil juge « très peu vraisemblable » le retour sous 3 % de déficit en 2029

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Budget 2027 : le Haut Conseil juge « très peu vraisemblable » le retour sous 3 % de déficit en 2029
Budget 2027 : le Haut Conseil juge « très peu vraisemblable » le retour sous 3 % de déficit en 2029

Le Haut Conseil des finances publiques émet de sérieuses réserves sur la trajectoire présentée par le gouvernement. L’organisme indépendant juge « très peu vraisemblable » l’objectif d’un retour du déficit public sous les 3 % du PIB en 2029, sauf amélioration particulièrement favorable de la conjoncture.

Pour 2027, l’exécutif vise un déficit ramené à 5 % du PIB. Le gouvernement présente environ 54 milliards d’euros d’effort au total, dont près de 43 milliards correspondent à de nouvelles mesures, le reste provenant notamment de décisions déjà engagées précédemment.

Une succession de conditions favorables nécessaire

Le Haut Conseil estime que la trajectoire gouvernementale dépend de plusieurs hypothèses économiques favorables et souligne les incertitudes qui entourent notamment la croissance, les taux d’intérêt et l’évolution des dépenses. Selon l’institution, les retards accumulés dans le redressement des finances publiques compliquent considérablement l’objectif fixé pour 2029.

Cette appréciation est institutionnelle et indépendante du débat entre majorité et oppositions. Elle ne signifie pas que le budget est rejeté ou invalidé : le Haut Conseil évalue la cohérence et la crédibilité des prévisions économiques et budgétaires sur lesquelles repose le projet présenté par le gouvernement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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