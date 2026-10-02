POLITIQUE

Sénat : le nouveau groupe RN-UDR s’appellera « Union Nationale pour les Territoires »

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Sénat : le nouveau groupe RN-UDR s’appellera « Union Nationale pour les Territoires »
Sénat : le nouveau groupe RN-UDR s’appellera « Union Nationale pour les Territoires »

Le Rassemblement national et l’Union des droites pour la République donnent un nom à leur nouveau groupe au Sénat. « Union Nationale pour les Territoires » réunira 15 élus : douze sénateurs RN et trois représentants de l’UDR. La sénatrice de Gironde Edwige Diaz en assurera la présidence.

Le nom du groupe a été dévoilé ce jeudi par Joshua Hochart sur Public Sénat. Sa création constitue une première pour le RN au Palais du Luxembourg, où le parti ne disposait jusqu’ici que de quelques élus isolés et n’avait jamais atteint le seuil nécessaire pour former un groupe.

« Aucune envie d’aller bordéliser l’institution »

Joshua Hochart promet une stratégie inspirée de celle suivie par les députés RN à l’Assemblée nationale : respecter le fonctionnement de l’institution tout en utilisant les nouveaux moyens parlementaires du groupe pour déposer des textes et défendre ses positions. La constitution d’un groupe ouvre notamment davantage de droits en matière de temps de parole et de responsabilités parlementaires.

Interrogé également sur Bruno Retailleau et sa proposition d’étudier une éventuelle interdiction de LFI, Joshua Hochart a pris ses distances. Il rappelle que La France insoumise est un parti légal. Il appelle en revanche à la démission d’élus insoumis qui auraient, selon lui, soutenu ou participé à des dégradations.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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