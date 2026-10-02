Sénat : le nouveau groupe RN-UDR s’appellera « Union Nationale pour les Territoires »

Le Rassemblement national et l’Union des droites pour la République annoncent la création de leur groupe au Sénat, intitulé « Union Nationale pour les Territoires », rassemblant 15 élus. Edwige Diaz présidera ce groupe, qui vise à agir dans le respect des institutions tout en maximisant son influence parlementaire.

Le Rassemblement national et l’Union des droites pour la République donnent un nom à leur nouveau groupe au Sénat. « Union Nationale pour les Territoires » réunira 15 élus : douze sénateurs RN et trois représentants de l’UDR. La sénatrice de Gironde Edwige Diaz en assurera la présidence.

Le nom du groupe a été dévoilé ce jeudi par Joshua Hochart sur Public Sénat. Sa création constitue une première pour le RN au Palais du Luxembourg, où le parti ne disposait jusqu’ici que de quelques élus isolés et n’avait jamais atteint le seuil nécessaire pour former un groupe.

« Aucune envie d’aller bordéliser l’institution »

Joshua Hochart promet une stratégie inspirée de celle suivie par les députés RN à l’Assemblée nationale : respecter le fonctionnement de l’institution tout en utilisant les nouveaux moyens parlementaires du groupe pour déposer des textes et défendre ses positions. La constitution d’un groupe ouvre notamment davantage de droits en matière de temps de parole et de responsabilités parlementaires.

Interrogé également sur Bruno Retailleau et sa proposition d’étudier une éventuelle interdiction de LFI, Joshua Hochart a pris ses distances. Il rappelle que La France insoumise est un parti légal. Il appelle en revanche à la démission d’élus insoumis qui auraient, selon lui, soutenu ou participé à des dégradations.