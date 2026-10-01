Sénat : Gérard Larcher réélu pour un sixième mandat avec 203 voix

Gérard Larcher est réélu président du Sénat pour un sixième mandat avec 203 voix sur 302 suffrages exprimés. Dans son discours, il s'engage à être le président de tous les sénateurs et annonce la création d'un groupe de travail sur le pacte européen sur l'immigration, marquant le début du renouvellement des instances du Sénat.

Gérard Larcher reste au « plateau ». Le sénateur LR des Yvelines a été réélu ce jeudi 1er octobre dès le premier tour à la présidence du Sénat, avec 203 voix sur 302 suffrages exprimés. Il entame ainsi un sixième mandat à la tête de la Haute Assemblée, qu’il préside sans interruption depuis 2014 après un premier passage entre 2008 et 2011.

Face à lui, Patrick Kanner, candidat socialiste, recueille 60 voix. La communiste Cécile Cukierman en obtient 22 et la nouvelle présidente du groupe écologiste, Mélanie Vogel, 17. Le score de Gérard Larcher dépasse le seul périmètre de la majorité sénatoriale formée par la droite et le centre.

« Le président de toutes les sénatrices et de tous les sénateurs »

Dans son premier discours après sa réélection, Gérard Larcher a promis de présider une assemblée « ouverte, diverse, exigeante et respectueuse des sensibilités qui la composent ». Il s’est présenté comme le président de l’ensemble des sénateurs, quelle que soit leur appartenance politique.

Il a également annoncé la création d’un groupe de travail consacré à l’entrée en vigueur du pacte européen sur l’immigration, associant notamment les commissions des Lois, des Affaires étrangères, des Affaires européennes et des Affaires sociales. Le renouvellement des instances du Sénat va désormais se poursuivre : les autres membres du Bureau seront désignés le 6 octobre, avant le renouvellement des commissions.