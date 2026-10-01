POLITIQUE

Présidence du Sénat : Gérard Larcher remet son fauteuil en jeu jeudi

Par

1 minute de lecture

Présidence du Sénat : Gérard Larcher remet son fauteuil en jeu jeudi
Présidence du Sénat : Gérard Larcher remet son fauteuil en jeu jeudi

Les 348 sénateurs sont appelés à élire ce jeudi 1er octobre le président de la Haute Assemblée pour les trois prochaines années. Gérard Larcher sollicite un nouveau mandat après le renouvellement de la moitié du Sénat. Le sénateur LR des Yvelines défend notamment le rôle de la chambre haute comme « contre-pouvoir indispensable ».

Président du Sénat sans interruption depuis 2014, après avoir déjà occupé la fonction entre 2008 et 2011, Gérard Larcher bénéficie du maintien de la majorité formée par la droite et le centre après les sénatoriales. Il a adressé aux sénateurs un projet pour les trois prochaines années mettant notamment l’accent sur les territoires, le contrôle de l’exécutif et la stabilité institutionnelle.

Plusieurs candidatures d’opposition attendues

Les différents groupes de gauche préparent également leurs candidatures. Mélanie Vogel, nouvelle présidente du groupe écologiste, et Cécile Cukierman pour les communistes figurent parmi les noms annoncés. La représentation socialiste doit également être précisée autour de Patrick Kanner, tout juste réélu à la présidence de son groupe.

L’élection se déroule à bulletin secret. La majorité absolue des suffrages exprimés est nécessaire aux deux premiers tours ; si aucun candidat ne l’obtient, la majorité relative suffit au troisième. La majorité sénatoriale donne à Gérard Larcher une assise importante, mais le résultat ne sera juridiquement acquis qu’à l’issue du vote de ce jeudi.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une