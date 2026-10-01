Présidence du Sénat : Gérard Larcher remet son fauteuil en jeu jeudi

Les sénateurs votent ce jeudi pour élire le président du Sénat, avec Gérard Larcher en lice pour un nouveau mandat. Après un renouvellement partiel, il met en avant le rôle de la chambre haute comme contre-pouvoir. Plusieurs candidatures de l'opposition se préparent, rendant le scrutin indécis.

Les 348 sénateurs sont appelés à élire ce jeudi 1er octobre le président de la Haute Assemblée pour les trois prochaines années. Gérard Larcher sollicite un nouveau mandat après le renouvellement de la moitié du Sénat. Le sénateur LR des Yvelines défend notamment le rôle de la chambre haute comme « contre-pouvoir indispensable ».

Président du Sénat sans interruption depuis 2014, après avoir déjà occupé la fonction entre 2008 et 2011, Gérard Larcher bénéficie du maintien de la majorité formée par la droite et le centre après les sénatoriales. Il a adressé aux sénateurs un projet pour les trois prochaines années mettant notamment l’accent sur les territoires, le contrôle de l’exécutif et la stabilité institutionnelle.

Plusieurs candidatures d’opposition attendues

Les différents groupes de gauche préparent également leurs candidatures. Mélanie Vogel, nouvelle présidente du groupe écologiste, et Cécile Cukierman pour les communistes figurent parmi les noms annoncés. La représentation socialiste doit également être précisée autour de Patrick Kanner, tout juste réélu à la présidence de son groupe.

L’élection se déroule à bulletin secret. La majorité absolue des suffrages exprimés est nécessaire aux deux premiers tours ; si aucun candidat ne l’obtient, la majorité relative suffit au troisième. La majorité sénatoriale donne à Gérard Larcher une assise importante, mais le résultat ne sera juridiquement acquis qu’à l’issue du vote de ce jeudi.