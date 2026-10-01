Le Prince Harry en colère après la présence de paparazzi près de l’école de ses enfants: «Une extraordinaire irresponsabilité»

Le prince Harry et Meghan Markle dénoncent la présence de paparazzi près de l'école de leurs enfants, jugée irresponsable. Ce comportement soulève des inquiétudes quant à la protection de la vie privée de la famille. L'incident intervient alors que Harry cherche à garantir une protection policière lors de ses séjours au Royaume-Uni.

À peine plus d’un mois après leur retour au Royaume-Uni avec leurs enfants⁠, le prince Harry et Meghan Markle font face à un nouvel incident concernant leur sécurité. Deux hommes présentés comme des photographes ont été aperçus aux abords de l’école fréquentée par Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans. Le porte-parole du couple dénonce leur comportement et une atteinte à la vie privée des enfants.

Deux hommes repérés autour de l’école

Les deux hommes auraient été vus en train de faire le tour de l’établissement scolaire, avant de s’arrêter à plusieurs reprises pour regarder à l’intérieur de l’enceinte et observer les enfants pendant leurs activités quotidiennes.

L’un des individus a ensuite été identifié comme un photographe travaillant pour une agence de presse européenne. Harry et Meghan mettent en cause le comportement de certains paparazzi européens, tout en distinguant celui-ci du travail habituel de la presse britannique depuis leur installation dans le pays.

Le porte-parole du couple a dénoncé sans détour les faits : « La décision de photographes de se comporter de cette manière aux abords d’une école est d’une extraordinaire irresponsabilité. »

Il insiste également sur la différence entre le travail journalistique et la surveillance d’un établissement fréquenté par des enfants : « Il y a un monde entre une activité médiatique légitime et des photographes qui font le tour d’une école, s’arrêtent pour regarder à l’intérieur de l’enceinte et surveillent les enfants vaquant à leurs activités quotidiennes. »

Harry dénonce une atteinte à la vie privée de ses enfants

Le représentant des Sussex juge « particulièrement préoccupant de constater que certains paparazzi européens semblent refuser de respecter la vie privée d’enfants à l’école ».

La localisation précise de l’établissement n’a pas été rendue publique. Depuis leur retour en Grande-Bretagne, Harry et Meghan cherchent à préserver l’adresse de leur résidence et l’école de leurs deux enfants.

Le prince Harry entretient depuis longtemps une relation conflictuelle avec les paparazzi. Sa mère, la princesse Diana, est morte le 31 août 1997 à Paris dans un accident de voiture alors que son véhicule était poursuivi par des photographes.

Archie et Lilibet ont déjà changé d’école

La famille s’est installée en Grande-Bretagne fin août après avoir passé six ans principalement aux États-Unis. Ce retour avait été préparé plusieurs semaines auparavant, alors que la question de la sécurité de Harry et de sa famille⁠ restait au centre des discussions.

Archie et Lilibet ont déjà changé d’établissement depuis la rentrée. Leur équipe de sécurité avait notamment rencontré des difficultés liées à la circulation sur le trajet vers leur première école, ce qui avait suscité des inquiétudes sur les conditions dans lesquelles les enfants pouvaient être accompagnés quotidiennement.

Harry, Meghan et leurs enfants vivent désormais dans la campagne anglaise. Leur retour a également permis de renouer certains liens avec la famille royale, après une première réunion familiale avec Charles III depuis 2022⁠.

La protection policière de Harry de nouveau examinée

L’incident intervient alors que la protection du prince Harry au Royaume-Uni reste un dossier sensible. Depuis son retrait de ses fonctions royales en 2020, il ne bénéficie plus automatiquement du dispositif de protection policière accordé aux principaux membres actifs de la famille royale.

Harry et Meghan disposent actuellement de leur propre équipe de sécurité privée. Le prince souhaite toutefois obtenir une protection policière lorsqu’il se trouve au Royaume-Uni avec sa famille.

Le Ravec, comité chargé d’évaluer la protection des membres de la famille royale et des personnalités publiques, s’est réuni début septembre afin de réexaminer les risques pesant sur Harry et sa famille.

Le nouvel épisode survenu près de l’école d’Archie et Lilibet vient désormais s’ajouter aux éléments examinés autour de la sécurité du duc et de la duchesse de Sussex, quelques semaines seulement après leur retour au Royaume-Uni.