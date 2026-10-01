Rachat de Warner Bros. Discovery: un juge donne son feu vert à Paramount, l’opération à 111 milliards de dollars peut être finalisée

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance obtient le feu vert d'un juge américain, validant un accord avec 12 États qui craignaient une réduction de la concurrence. La finalisation du rapprochement, évalué à 111 milliards de dollars, est prévue pour le 6 octobre, entraînant d'importantes obligations de production pour Paramount.

Paramount Skydance vient de franchir l’un des derniers obstacles à son gigantesque rachat de Warner Bros. Discovery. Mercredi, la juge fédérale américaine Araceli Martínez-Olguín a approuvé l’accord conclu entre Paramount et 12 États américains qui avaient engagé une procédure pour bloquer l’opération au nom du droit de la concurrence. Le rapprochement, valorisé à environ 111 milliards de dollars en incluant la dette, doit désormais être finalisé le 6 octobre.

Cette décision intervient après plusieurs mois de bataille autour du rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount, qui va réunir sous un même toit certains des actifs les plus puissants de l’industrie américaine du divertissement.

Un juge valide l’accord conclu avec 12 États américains

La Californie et 11 autres États avaient attaqué l’opération en juillet, estimant que la disparition de Warner Bros. Discovery comme groupe indépendant risquait de réduire la concurrence dans le cinéma et la télévision et de favoriser une hausse des prix.

Paramount a finalement négocié un accord avec les États le 21 septembre. Restait à obtenir l’approbation du tribunal.

La juge Araceli Martínez-Olguín vient de donner son feu vert. Elle a considéré l’accord comme « une approche juste, raisonnable et de bonne foi pour répondre aux préjudices concurrentiels » dénoncés dans la procédure.

Le tribunal n’a donc pas retenu les demandes de ceux qui souhaitaient des concessions supplémentaires de Paramount. La juge a également estimé que l’accord constituait « une résolution factuelle et juridique raisonnable » du contentieux.

Paramount devra sortir au moins 30 films par an

Le feu vert judiciaire ne signifie pas que Paramount dispose d’une liberté totale. L’accord impose au futur groupe plusieurs engagements pendant cinq ans.

Paramount devra notamment augmenter de 1,5 milliard de dollars ses investissements dans la production cinématographique aux États-Unis sur cette période. Le groupe devra également assurer un important volume de sorties en salles : 30 films par an pendant les deux premières années, puis 32 films par an pendant les trois années suivantes.

Le respect de ces engagements sera surveillé. En cas de manquement aux objectifs de sorties, Paramount pourrait notamment être contraint de céder Miramax et de verser des pénalités financières.

Ces obligations répondent directement aux inquiétudes qui avaient également conduit la Writers Guild of America à saisir la justice pour tenter de bloquer le rachat.

CNN et CBS News réunis dans le même groupe

Le rapprochement aura également des conséquences considérables dans l’information. CNN, actuellement propriété de Warner Bros. Discovery, va rejoindre un groupe qui possède déjà CBS et CBS News.

L’accord prévoit la création d’un conseil composé de cinq journalistes chargé de veiller à l’indépendance éditoriale de CNN et CBS News.

Paramount devra par ailleurs continuer à négocier séparément les contrats de distribution par câble des chaînes appartenant actuellement aux deux groupes.

David Ellison avait déjà répondu cet été aux inquiétudes concernant le poids du futur ensemble, en affirmant : « Nous ne sommes pas en position de dicter ce que le public regarde. » Le patron de Paramount avait alors défendu publiquement le rachat de Warner Bros. Discovery.

Warner Bros., HBO, CNN, CBS et Paramount+ sous le même toit

L’opération va réunir deux des derniers grands studios historiques d’Hollywood, Paramount Pictures et Warner Bros.

Le futur groupe contrôlera également HBO, HBO Max, CNN, CBS, Paramount+, MTV ainsi que d’immenses catalogues de films et de séries. Les franchises Harry Potter, Game of Thrones, Batman, Superman ou encore Top Gun vont ainsi appartenir au même ensemble.

Le dossier avait connu de nombreux rebondissements depuis fin 2025. Warner Bros. Discovery avait initialement privilégié une opération avec Netflix, avant que Paramount ne revienne dans la bataille avec plusieurs offres successives.

Finalisation attendue le 6 octobre

La Writers Guild of America a également conclu un accord séparé avec Paramount. Le groupe versera 17,5 millions de dollars au fonds de santé du syndicat et s’est engagé à maintenir pendant cinq ans certains niveaux d’emploi couverts par la WGA chez CBS News.

Dans le même temps, Paramount prépare déjà la direction du nouvel ensemble. Ynon Kreiz, actuel directeur général de Mattel, rejoindra Paramount le 5 octobre. Après la finalisation du rachat, il deviendra codirecteur général aux côtés de David Ellison et participera directement à l’intégration des deux groupes.

Sauf nouveau contretemps, Paramount et Warner Bros. Discovery prévoient désormais de finaliser leur rapprochement le 6 octobre 2026. Une opération à environ 111 milliards de dollars, dette comprise, qui réunira dans une seule entreprise Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CNN, CBS et deux des principales plateformes américaines de streaming, HBO Max et Paramount+.