Ouest-France va supprimer 156 postes pour tenter de retrouver l’équilibre financier d’ici 2028

Ouest-France prévoit de supprimer 156 postes, notamment dans les rédactions, pour réduire ses coûts et retrouver l'équilibre financier d'ici 2028. Le projet, qui ne comporte pas de licenciements à ce stade, suscite des craintes parmi les syndicats concernant l'impact sur la qualité de l'information locale, face à l'érosion des ventes papier.

Ouest-France s’apprête à engager l’un des plans d’économies les plus importants de son histoire récente. Le quotidien régional prévoit la suppression de 156 postes, dont 116 dans les rédactions, dans le cadre du projet « Efficience 2 » présenté aux représentants du personnel le 17 septembre. Aucun licenciement n’est annoncé à ce stade : les réductions d’effectifs doivent passer principalement par des départs à la retraite non remplacés et la diminution du recours aux contrats à durée déterminée. L’objectif affiché est de réduire d’environ 10 % la masse salariale et d’économiser quelque 15 millions d’euros par an, alors que le titre est déficitaire depuis cinq exercices et a enregistré une perte nette de 8,9 millions d’euros en 2025.

Le paradoxe est que le journal reste, de très loin, le premier quotidien régional français en diffusion. Sur la période 2025-2026, l’ACPM certifie une diffusion France payée moyenne de 580 981 exemplaires pour Ouest-France, contre 196 365 pour Le Parisien, deuxième du classement de la presse quotidienne régionale. La marque conserve également une puissance numérique considérable : elle revendique plus de 22 millions de lecteurs ou internautes mensuels en audience globale et le site Ouest-France a totalisé plus de 185 millions de visites en août 2026. Cette audience massive ne suffit cependant plus à compenser l’érosion du papier ni la pression exercée sur les recettes publicitaires.

Le numérique progresse, mais ne compense pas encore le recul du papier

Le principal problème économique de Ouest-France reste celui qui touche l’ensemble de la presse quotidienne : la valeur créée sur le numérique ne remplace pas encore celle perdue dans l’imprimé. Le journal voit ses ventes papier reculer de plusieurs points chaque année, tandis que la fréquentation numérique continue de progresser. Son application enregistrait par exemple près de 17 millions de visites mensuelles en mars 2026, en hausse de 5,5 % sur un an. Mais le modèle numérique génère moins de revenus par lecteur que l’ancien modèle reposant sur la vente du journal et la publicité imprimée. À l’échelle de toute la presse française, l’ACPM a comptabilisé 27,5 milliards de visites sur les sites et applications entre juillet 2025 et juin 2026, preuve que l’audience s’est massivement déplacée vers le numérique sans que l’économie des éditeurs ne se soit transformée au même rythme.

La direction souhaite donc accélérer les réorganisations internes et intégrer davantage d’outils d’intelligence artificielle dans certains processus de production. Le projet suscite une forte inquiétude chez les syndicats, qui dénoncent « un plan social qui ne dit pas son nom ». Ils pointent notamment la disparition annoncée d’une part importante des secrétaires et assistants de rédaction, des fonctions indispensables à la préparation, la vérification et la mise en forme des contenus. Leur crainte est qu’une réduction des effectifs se traduise mécaniquement par une augmentation de la charge de travail des équipes restantes et une dégradation progressive des conditions de production de l’information locale.

Ouest-France rejoint une longue liste de groupes de presse en restructuration

Le cas du quotidien breton ne constitue plus une exception. Depuis la fin de 2025, les annonces de suppressions de postes se sont multipliées dans les groupes de presse français. Centre France, qui édite notamment La Montagne, a annoncé en avril 152 suppressions d’emplois sur environ 1 600 salariés. Prisma Media a engagé un plan pouvant entraîner le départ d’environ 40 % de ses effectifs, tandis que CMI France, Sud Ouest, Nice-Matin ou encore EBRA ont également travaillé sur des réductions de coûts. En avril, Le Monde estimait que près d’un millier d’emplois avaient déjà été concernés par des plans ou projets de restructuration depuis décembre 2025.

Une vague qui s’explique par plusieurs phénomènes qui se cumulent : diminution structurelle des ventes papier, augmentation des coûts de fabrication et de distribution, faiblesse du marché publicitaire et captation d’une part croissante des revenus numériques par les grandes plateformes. La presse quotidienne régionale est particulièrement exposée, car elle doit conserver un réseau dense de journalistes et de correspondants pour couvrir des territoires parfois très vastes. Réduire les effectifs permet donc d’améliorer rapidement les comptes, mais peut aussi fragiliser ce qui constitue historiquement la principale force de ces titres : leur capacité à produire une information locale de proximité.

Le défi : réduire les coûts sans affaiblir la couverture locale

Pour Ouest-France, l’enjeu sera d’autant plus sensible que le groupe demeure un acteur majeur de l’information dans l’Ouest français. Le journal couvre la Bretagne, les Pays de la Loire et une partie de la Normandie grâce à un réseau territorial particulièrement développé. Sa taille constitue un avantage commercial, mais aussi une importante structure de coûts. La procédure d’information-consultation engagée avec les représentants du personnel doit se poursuivre jusqu’au 17 novembre, avant la mise en œuvre définitive du projet.

La direction espère retrouver l’équilibre financier en 2028 tout en protégeant les emplois permanents et en développant davantage les activités numériques. Le défi dépasse toutefois la seule situation de Ouest-France : il résume celui auquel est confrontée une grande partie de la presse française. Les audiences restent importantes et les usages numériques progressent fortement, mais la monétisation de cette audience ne suffit toujours pas à financer les structures héritées de l’économie du papier. Pour le premier quotidien régional de France, le véritable test consistera donc à économiser 15 millions d’euros par an sans réduire durablement la qualité et la profondeur de sa couverture éditoriale.