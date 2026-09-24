Girondins de Bordeaux : Park Bench en passe de racheter le club à Gérard Lopez, la liquidation judiciaire s’éloigne

Les Girondins de Bordeaux se dirigent vers un changement de propriétaire avec Park Bench, en voie de conclure un accord avec Gérard Lopez, éloignant la menace de liquidation judiciaire. L'opération prévoit une cession pour un euro symbolique et une restructuration de la dette, permettant au club de poursuivre son activité au niveau régional.

Les Girondins de Bordeaux se rapprochent d’un nouveau changement de propriétaire. Après plusieurs semaines de négociations et alors que la liquidation judiciaire menaçait directement le club, le fonds d’investissement Park Bench est en passe de trouver un accord définitif avec Gérard Lopez pour reprendre le FCGB. Les représentants des deux parties ont informé le tribunal de commerce de Bordeaux qu’un accord avait été trouvé.

La vente n’est toutefois pas encore juridiquement finalisée. Plusieurs documents doivent encore être signés et transmis au tribunal avant que l’opération puisse être définitivement homologuée. Cette avancée éloigne néanmoins considérablement la perspective d’une liquidation judiciaire qui planait sur les Girondins depuis leur exclusion définitive des championnats nationaux.

Gérard Lopez devrait céder le club pour un euro symbolique

L’accord prévoit le départ de Gérard Lopez et la reprise des Girondins par Park Bench. La cession des titres doit s’effectuer pour un euro symbolique. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois doit également renoncer à ses créances ainsi qu’à sa clause de retour à meilleure fortune.

Ce montage reprend une partie de celui qui avait été élaboré durant l’été avec Sparta Capital et plusieurs investisseurs, parmi lesquels James Bord, dirigeant de Park Bench, Jeremy Green, Felix Roemer et Evan Sofer. Le projet avait alors permis de réunir 10,6 millions d’euros placés sous séquestre afin de financer la saison 2026-2027 et de respecter les premières échéances du plan de continuation.

L’opération avait finalement été remise en cause après le refus des instances du football français de réintégrer Bordeaux dans un championnat national. Park Bench avait annoncé début septembre renoncer à la transaction dans les conditions initialement prévues, avant que les discussions avec Gérard Lopez ne reprennent.

La dette ramenée de 26 à 13 millions d’euros

Pour accepter de reprendre un club désormais destiné au football régional, Park Bench demandait une importante restructuration financière. Les négociations ont permis d’alléger considérablement le poids du plan de continuation adopté par le tribunal de commerce en juin 2025.

Les Girondins devaient initialement rembourser environ 26 millions d’euros sur dix ans. Selon le nouvel accord en préparation, la durée du plan serait portée à douze ans et le montant des créances concernées serait réduit de moitié, à environ 13 millions d’euros.

Cette modification change considérablement les conditions de reprise. Exploiter un club au niveau régional avec des recettes très inférieures à celles générées dans les divisions nationales tout en assumant l’intégralité de l’endettement prévu dans le plan initial représentait un obstacle considérable pour les investisseurs.

Le lourd dossier Vladimir Petkovic également réglé

Autre obstacle financier important, le litige avec Vladimir Petkovic et son ancien adjoint Antonio Manicone est également en voie de règlement. Les deux hommes, licenciés par Bordeaux en février 2022, réclamaient plus de 15 millions d’euros dans le cadre de la procédure prud’homale engagée contre le club.

Un accord transactionnel permettrait désormais de solder ce dossier pour des montants nettement inférieurs. Bordeaux devrait verser environ 1,9 million d’euros à Vladimir Petkovic et 250 000 euros à Antonio Manicone. La résolution de ce contentieux réduit fortement l’un des principaux risques financiers pesant encore sur le club avant sa reprise.

La liquidation judiciaire s’éloigne

Pour Bordeaux, l’enjeu dépasse largement le simple changement d’actionnaire. Après la rétrogradation du club au niveau régional, la poursuite même de l’activité était menacée. Le tribunal de commerce avait homologué en 2025 un plan de continuation permettant aux Girondins d’éviter la liquidation et d’étaler le remboursement de leurs dettes. Mais l’exclusion des compétitions nationales a bouleversé les prévisions économiques sur lesquelles reposait ce dispositif.

L’arrivée de Park Bench, associée à l’allégement de la dette et à l’allongement du plan de remboursement, doit permettre au FCGB de poursuivre son activité sous une nouvelle gouvernance. La perspective d’une liquidation judiciaire s’éloigne donc nettement, à condition que les accords annoncés soient définitivement formalisés et homologués.

Les Girondins doivent encore faire valider leur budget

Une dernière étape sportive et financière doit encore être franchie. Le futur budget des Girondins devra être présenté à la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine.

Bordeaux se retrouve au niveau régional après son exclusion des compétitions nationales. La Régional 1, sixième échelon du football français, constitue désormais le niveau auquel le club doit repartir, sous réserve de la validation définitive de sa situation financière par les instances compétentes.

La chute est vertigineuse pour un club qui évoluait encore en Ligue 1 en 2022 et compte six titres de champion de France. Après deux saisons en National 2 et plusieurs mois de lutte pour sa survie, les Girondins pourraient désormais éviter la disparition et entamer leur reconstruction au niveau régional avec Park Bench aux commandes.

La vente doit encore être juridiquement finalisée. Mais l’accord trouvé autour de la reprise, de la restructuration de la dette et du plan de continuation offre désormais aux Girondins de Bordeaux une possibilité concrète de poursuivre leur histoire.