Ligue 1 – Idrissa Gueye, Lucas Leiva, Djokovic, Courtois, Massa, Magnussen… Le casting fou des investisseurs du Mans FC

Le Mans FC, après son retour en Ligue 1, renforce son actionnariat en intégrant Idrissa Gueye et Lucas Leiva parmi d'autres stars du sport mondial, comme Novak Djokovic et Thibaut Courtois. Ce casting d'investisseurs vise à développer les talents et renforcer les liens avec l'Afrique de l'Ouest, tout en consolidant la place du club en Ligue 1.

Le Mans FC continue de bâtir autour de lui un incroyable casting de personnalités du sport international. Le club sarthois a officialisé ce mercredi l’arrivée d’Idrissa Gana Gueye et Lucas Leiva dans son groupe d’investisseurs. Les deux anciens internationaux rejoignent Novak Djokovic, Thibaut Courtois, Felipe Massa, Kevin Magnussen et Georgios Frangulis, déjà associés au projet porté par OutField.

Quelques mois après son retour parmi l’élite du football français⁠, Le Mans franchit donc une nouvelle étape dans son développement. Le club, désormais installé en Ligue 1, ne se contente plus d’attirer des investisseurs financiers : il réunit des sportifs disposant de réseaux et d’expériences très différents.

Idrissa Gueye investit au Mans et ouvre une porte vers le Sénégal

À 36 ans, Idrissa Gana Gueye poursuit toujours sa carrière de joueur à Al-Diriyah, en Arabie saoudite. L’international sénégalais a auparavant évolué au LOSC, à Aston Villa, Everton et au Paris Saint-Germain. Il a également participé à la Coupe du monde 2026 avec le Sénégal.

Son arrivée doit notamment permettre au Mans FC de développer davantage ses liens avec l’Afrique de l’Ouest et particulièrement avec le Sénégal. Gueye a lancé dans son pays le For Hope Campus, un projet destiné à accompagner et former de jeunes footballeurs.

Le milieu sénégalais explique vouloir désormais faire profiter Le Mans de l’expérience accumulée pendant sa carrière : « Je suis fier de rejoindre le projet du Mans FC en tant qu’investisseur. Le club possède une identité forte, une véritable ambition et un engagement clair en faveur du développement des talents. »

Il compte également utiliser ses réseaux africains : « J’ai hâte de mettre mon expérience du football français, anglais, international et africain au service du projet, et de contribuer à renforcer ses liens avec le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest, notamment à travers le For Hope Campus. »

Lucas Leiva directement impliqué dans le recrutement

Lucas Leiva, 39 ans, apporte un profil différent. L’ancien international brésilien doit être particulièrement impliqué dans le recrutement et le développement des joueurs.

Passé par Liverpool et la Lazio, le Brésilien a disputé plus de 300 rencontres sous le maillot des Reds et 200 avec le club romain. Après quinze saisons au plus haut niveau européen, il avait mis un terme à sa carrière professionnelle en 2023.

Leiva travaillera avec les actionnaires et la direction sportive du Mans. « Je suis très fier de rejoindre Le Mans FC aux côtés d’OutField et de faire partie de ce nouveau chapitre pour le club », explique-t-il.

L’ancien milieu de Liverpool précise ses ambitions : « Le football a façonné ma vie et m’a donné l’opportunité de vivre ce sport au plus haut niveau. Aujourd’hui, je souhaite mettre tout ce que j’ai appris au cours de ma carrière au service de projets ambitieux, qui disposent d’une vision claire pour l’avenir. »

Il ajoute : « Je crois profondément en ce que construit Le Mans FC. Il y a ici une histoire, une identité et un véritable potentiel, mais surtout, une ambition commune de construire quelque chose de durable et de performant sur le long terme. »

Djokovic, Courtois, Massa et Magnussen déjà dans l’aventure

Gueye et Leiva rejoignent un actionnariat devenu particulièrement atypique. Novak Djokovic, l’une des plus grandes figures de l’histoire du tennis, participe au projet. Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid et international belge, en fait également partie.

Le sport automobile est représenté par Felipe Massa, ancien pilote Ferrari et vice-champion du monde de Formule 1 en 2008, ainsi que par Kevin Magnussen, passé notamment par McLaren, Renault et Haas en F1. L’entrepreneur Georgios Frangulis complète ce groupe de personnalités.

Tous gravitent autour d’OutField, devenu actionnaire majoritaire du Mans FC en février 2026. Les montants individuellement investis par ces personnalités ne sont pas rendus publics.

Le Mans veut installer durablement son retour en Ligue 1

Cette stratégie accompagne le retour du club au premier plan. Après plusieurs années loin de l’élite, Le Mans retrouve la Ligue 1 et réalise un début de saison solide. Après cinq journées, le promu occupe la 9e place du championnat.

Le club avait notamment mené 2-0 contre Lens avant de concéder le match nul 2-2, une rencontre évoquée dans notre bilan de la 4e journée de Ligue 1⁠.

OutField affiche désormais trois axes autour du projet : consolider Le Mans en Ligue 1, développer les joueurs et renforcer le rayonnement international du club. Gueye doit apporter son expérience du football ouest-africain, tandis que Leiva sera davantage tourné vers la détection et le recrutement.

Avec Idrissa Gueye, Lucas Leiva, Novak Djokovic, Thibaut Courtois, Felipe Massa, Kevin Magnussen et Georgios Frangulis, Le Mans dispose désormais d’un groupe d’investisseurs qui dépasse largement les frontières du football français.