— Foot – Le Mans aux portes de la Ligue 1, Saint-Étienne jouera les barrages

Le Mans a quasiment validé son retour en Ligue 1 lors de la dernière journée de Ligue 2, mais le club sarthois doit encore attendre l’homologation de son match à Bastia. Les Manceaux menaient 2-0 à Furiani quand la rencontre a été définitivement interrompue après des jets de fumigènes sur la pelouse. Tant que le résultat n’est pas entériné, la montée n’est pas officiellement actée.

Le Mans avait fait le travail sur le terrain

L’équipe de Patrick Videira avait maîtrisé sa soirée. Erwan Colas a ouvert le score dès la 16e minute, en reprenant un ballon repoussé sur la ligne après un corner. En seconde période, Dame Gueye a touché la barre, puis Milan Robin a inscrit le but du 2-0 dans le temps additionnel. Ce deuxième but inscrit à la 91e a déclenché la célébration mancelle et les jets de fumigène des supporters corses, entraînant l’interruption du match. Cette défaite est en effet synonyme de descente en Ligue 3 pour Bastia.

Un retour fou après des années de galère

Cette montée a une valeur très forte pour Le Mans. Le club avait quitté la Ligue 1 en 2010, avant de connaître une chute sportive et administrative très lourde, jusqu’au 6e niveau national, avec même une menace de disparition en 2013. Le retour en Ligue 1 viendrait conclure une double montée consécutive, un scénario presque inimaginable il y a encore quelques saisons.

Saint-Étienne cartonne, mais reste derrière

Saint-Étienne a fait sa part du travail en écrasant Amiens 5-0 à Geoffroy-Guichard. Joshua Duffus a signé un doublé, avant les buts de Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Aimen Moueffek. Les Verts ont mis fin à une série de trois défaites, mais cela n’a pas suffi pour décrocher la montée directe : Le Mans reste devant, sous réserve de validation du résultat à Bastia.

Les barrages se dessinent

Saint-Étienne devrait terminer 3e et éviter le premier tour de barrage. Le Red Star, 4e, affrontera Rodez, 5e, mardi soir. Le vainqueur de ce duel devrait ensuite se déplacer à Saint-Étienne vendredi pour poursuivre la course au dernier ticket vers la Ligue 1. Tout reste toutefois lié à l’officialisation du résultat de Bastia-Le Mans.

Rodez arrache sa place, Reims rate le coche

Rodez a gagné 2-1 à Annecy et a décroché la dernière place qualificative pour les barrages. Le Red Star, malgré un nul contre Montpellier, conserve la 4e place à la différence de buts. Reims, malgré une victoire spectaculaire contre Pau et un quadruplé de Keito Nakamura, termine 6e : première place non qualificative, donc énorme frustration.

Bastia au bord de la relégation

L’interruption du match place aussi Bastia dans une situation critique. Si le 2-0 est confirmé, le Sporting sera relégué en Ligue 3. Amiens est également concerné par la descente, tandis que Laval devra passer par un barrage de maintien après sa victoire contre Boulogne. En haut comme en bas du classement, la dernière journée a donc tout fait basculer.