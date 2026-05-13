La Corée du Sud prête à renforcer son rôle dans le détroit d’Ormuz après des discussions avec Washington

La Corée du Sud envisage de renforcer progressivement sa contribution aux efforts internationaux de sécurisation du détroit d’Ormuz, a déclaré mercredi le ministre sud-coréen de la Défense Ahn Gyu-back, à la suite d’échanges avec les autorités américaines.

Selon l’agence Yonhap, Ahn Gyu-back a expliqué lors d’une conférence de presse à Washington que Séoul souhaitait agir « en tant que membre responsable de la communauté internationale » tout en évaluant les formes possibles de participation.

Le ministre a toutefois précisé qu’aucune discussion détaillée n’avait été menée concernant un éventuel élargissement de la présence militaire sud-coréenne dans la région. Les autorités sud-coréennes privilégieraient pour l’instant des mesures de soutien limitées et progressives.

Parmi les options évoquées figurent un soutien politique, le partage de renseignements, l’envoi de personnel ou encore la fourniture de moyens militaires sans engagement direct de troupes supplémentaires.

Ces déclarations interviennent après une rencontre lundi entre Ahn Gyu-back et le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, alors que les tensions au Moyen-Orient continuent de susciter des inquiétudes autour de la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz.

Cette voie maritime stratégique est essentielle pour le commerce mondial du pétrole et du gaz. Toute perturbation dans cette zone peut provoquer d’importantes secousses sur les marchés énergétiques internationaux.

Les discussions entre Séoul et Washington ont également porté sur d’autres dossiers sensibles, notamment le contrôle opérationnel en temps de guerre des forces alliées et la question des sous-marins à propulsion nucléaire.

La Corée du Sud cherche depuis plusieurs années à renforcer sa coopération stratégique avec les États-Unis tout en évitant une implication militaire trop importante dans les crises internationales susceptibles de provoquer des tensions régionales.

Dans un contexte de fortes incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient, les déclarations du ministre sud-coréen montrent néanmoins que Séoul se prépare à jouer un rôle plus actif dans les dispositifs internationaux de sécurité maritime.