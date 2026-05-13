La Colombie replonge dans l’horreur : la Croix-Rouge alerte sur la pire crise humanitaire depuis dix ans

La situation humanitaire en Colombie a atteint en 2025 son niveau le plus grave depuis une décennie, selon un rapport publié mardi par le Comité international de la Croix-Rouge. L’organisation dénonce une intensification des violences armées et un mépris croissant du droit humanitaire par les groupes impliqués dans le conflit.

Depuis plus de soixante ans, la Colombie est confrontée à un conflit interne opposant les forces de l’État à différentes guérillas de gauche, groupes dissidents et organisations criminelles. Ces factions se disputent le contrôle de territoires stratégiques liés notamment au trafic de drogue et à l’exploitation illégale de l’or.

Selon la Croix-Rouge, les populations civiles paient aujourd’hui un prix particulièrement lourd. Les affrontements se multiplient dans plusieurs régions du pays, provoquant des déplacements massifs de population, des restrictions de circulation et une aggravation des conditions de vie dans les zones rurales.

À Cúcuta, des familles déplacées par les combats entre les rebelles de l’Armée de libération nationale et des dissidents des anciennes Forces armées révolutionnaires de Colombie ont reçu une aide d’urgence comprenant de la nourriture et des matelas. Ces scènes illustrent l’ampleur croissante de la crise humanitaire qui frappe plusieurs régions du pays.

Le rapport souligne également que certains groupes armés ignorent de plus en plus les règles du droit international humanitaire, mettant directement en danger les civils. Les habitants de nombreuses zones vivent sous la menace constante des combats, des mines antipersonnel, des enlèvements et des extorsions.

Cette détérioration de la situation représente un défi majeur pour les autorités colombiennes, qui peinent à contenir la violence malgré plusieurs tentatives de négociations avec les groupes armés. Pour la Croix-Rouge, la priorité reste désormais la protection des populations civiles, alors que les perspectives d’une amélioration rapide demeurent incertaines.