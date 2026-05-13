— Real Madrid : Florentino Pérez accuse le Barça d’avoir corrompu les arbitres, Barcelone prépare sa riposte

Le président du Real Madrid a relancé l’affaire Negreira en accusant le FC Barcelone d’avoir bénéficié pendant des années d’un système arbitral favorable. Florentino Pérez affirme même que le Real Madrid aurait été privé de plusieurs titres de champion d’Espagne.

Florentino Pérez rallume l’affaire Negreira

Florentino Pérez a profité de sa conférence de presse pour remettre l’affaire Negreira au centre du débat en Espagne. Le président du Real Madrid a directement visé le FC Barcelone, qu’il accuse d’avoir profité pendant des années d’un système de corruption de l’arbitrage espagnol.

Le dirigeant madrilène a été particulièrement virulent, affirmant que « l’affaire Negreira est le plus grand scandale de l’histoire du football ». Il a également rappelé que le Barça avait « payé pendant deux décennies » des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols, avant d’ajouter que, même après ces paiements, « ce sont les mêmes arbitres » qui continuaient d’officier.

Le Real Madrid affirme avoir été privé de plusieurs titres

Florentino Pérez a aussi affirmé que cette affaire aurait eu des conséquences directes sur le palmarès du Real Madrid. Le président madrilène a été très explicite sur ce point : « J’ai gagné 7 titres de Liga durant ma présidence, mais j’aurais dû en avoir 14 ! Rien que cette saison, 18 points ont été volés et on a la preuve de cela en vidéo. »

Selon lui, le Real Madrid aurait donc été lésé sportivement pendant plusieurs saisons et aurait pu remporter bien davantage de championnats sans ce qu’il présente comme un environnement arbitral biaisé.

Pérez assure que le Real Madrid disposerait d’éléments vidéo pour appuyer ses accusations. Une attaque qui peut paraître étonnante, tant le Real Madrid ( comme Barcelone d’ailleurs) semble avoir été avantagé par l’arbitrage en coupe d’Europe pendant des années… Le président madrilène serait-il mauvais perdant ?

Le Real Madrid veut porter le dossier devant l’UEFA

En tout cas, pour Florentino Pérez, le Real Madrid estime que ce dossier touche à l’intégrité du football européen et veut transmettre ses éléments à l’UEFA. Le club madrilène prépare un dossier complet afin de défendre sa position et de demander à l’instance européenne de se pencher sur ce qu’il considère comme une atteinte majeure à l’équité sportive.

Barcelone répond par un communiqué officiel

Le FC Barcelone n’a pas tardé à répondre. Dans un communiqué publié après la prise de parole de Florentino Pérez, le club catalan explique que son département juridique étudie attentivement les déclarations et accusations du président du Real Madrid.

Le Barça indique qu’à ce stade, les propos sont en cours d’analyse et que les prochaines étapes seront évaluées. Le club précise également qu’il communiquera ses décisions lorsque cela sera jugé nécessaire.

Un dossier explosif pour le football espagnol

Pour rappel, l’affaire Negreira concerne des paiements effectués pendant plusieurs années par le FC Barcelone à des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, ancien haut responsable de l’arbitrage espagnol.

Le Barça reconnaît l’existence de ces paiements, mais affirme qu’ils correspondaient à des rapports techniques sur les arbitres et à des prestations de conseil. Le club catalan nie toute volonté d’influencer les décisions arbitrales ou les résultats des matchs.

C’est précisément ce point qui cristallise les tensions. Pour le Real Madrid, ces paiements posent un problème d’intégrité sportive. Pour Barcelone, aucune preuve ne démontre à ce stade que les arbitres ou les résultats aient été influencés.

La suite pourrait se jouer devant l’UEFA ou la justice

Le prochain épisode dépendra désormais de deux fronts. D’un côté, le Real Madrid pourrait transmettre son dossier à l’UEFA pour demander une réaction de l’instance européenne. De l’autre, le FC Barcelone pourrait engager une réponse juridique contre Florentino Pérez si ses déclarations sont jugées préjudiciables.

Une chose est certaine : l’affaire Negreira, déjà considérée comme l’un des dossiers les plus sensibles du football espagnol, vient de reprendre une dimension explosive. Cette fois, elle oppose directement les deux clubs les plus puissants d’Espagne, avec une accusation au centre du débat : le Real Madrid estime que le Barça ne lui aurait pas seulement pris des points, mais aussi des titres.