Billetterie du Louvre: un agent du musée mis en examen dans une fraude à plus de 10 millions d’euros

Ça se jouait au milieu des files, des groupes pressés et des billets scannés à la chaîne. Le musée du Louvre, symbole mondial et machine touristique, se retrouve rattrapé par une affaire de billetterie qui sent la combine bien rodée. Un agent de l’établissement a été présenté mardi à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen, dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie estimée à plus de 10 millions d’euros.

Ce mardi, le parquet a précisé que six agents du Louvre avaient été placés en garde à vue lundi, « en raison des communications qu’ils avaient pu avoir avec les premiers mis en cause ». Cinq ont finalement été laissés libres. L’information judiciaire, elle, a été ouverte le 2 juin 2025. Une mécanique judiciaire classique, mais un signal net: la piste interne, longtemps redoutée dans ce genre de dossiers, est prise au sérieux.

Une billetterie devenue marché parallèle

Le dossier n’est pas né d’une rumeur. Le Louvre assure avoir « donné l’alerte » et déposé plainte à la fin de l’année 2024, selon son administrateur général Kim Pham, qui évoque une « politique active de lutte contre tous les types de fraudes », jugées « toujours plus inventives et nombreuses ». Traduction pour le lecteur: même les forteresses culturelles ont leurs angles morts, surtout quand la billetterie devient un sésame monnayable.

Février avait déjà marqué un premier coup de filet : neuf personnes ont été mises en examen, soupçonnées aussi d’avoir escroqué le château de Versailles. Parmi elles, des guides touristiques, deux agents du Louvre, et une personne présentée comme « soupçonnée d’avoir organisé le réseau ». Les qualifications retenues sont lourdes, à la hauteur des montants évoqués, avec pour certains une détention provisoire et pour d’autres un contrôle judiciaire.

Des guides touristiques au cœur du réseau

Le scénario, lui, a quelque chose de presque banal tant il repose sur une idée simple: faire entrer des groupes en « réutilisant plusieurs fois les mêmes tickets pour des personnes différentes », selon les éléments communiqués dans l’enquête. Le point de départ, une plainte visant un couple de guides chinois, puis d’autres soupçons sur des pratiques similaires. Des surveillances et des écoutes ont confirmé les doutes, jusqu’à faire émerger l’hypothèse de complicités au sein même du musée. Le réseau, selon les enquêteurs, pouvait faire entrer jusqu’à 20 groupes par jour, et cela « depuis une dizaine d’années ».

L’affaire dit quelque chose de notre époque: quand la demande explose, les failles se monnayent, et la frontière entre débrouille et crime organisé devient un gouffre. Les enquêteurs ont déjà saisi près d’un million d’euros en espèces et plusieurs centaines de milliers d’euros sur des comptes, avec des soupçons d’investissements immobiliers, en France comme à Dubaï. Reste maintenant à voir jusqu’où remonteront les responsabilités, et quelles barrières le Louvre saura réellement relever pour que le billet d’entrée cesse d’être la monnaie parallèle du tourisme de masse.