Hausse inquiétante des décès sur les routes françaises après plusieurs mois d’accalmie

Le nombre de personnes tuées sur les routes françaises est reparti à la hausse au mois d’avril, avec 285 décès recensés, soit une progression de 15 % sur un an selon les chiffres provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Cette dégradation met fin à l’amélioration observée depuis le début de l’année et relance les inquiétudes autour des comportements dangereux au volant.

Les données disponibles montrent une hausse particulièrement marquée chez les plus jeunes. En 2025 déjà, 58 enfants de moins de 14 ans et 135 adolescents de 14 à 17 ans avaient perdu la vie sur les routes françaises, soit une augmentation nette par rapport à l’année précédente. Les autorités pointent également une progression des accidents impliquant des véhicules de tourisme, des piétons et des usagers de mobilités légères comme les trottinettes électriques.

Des profils de victimes de plus en plus variés

Les routes hors agglomération concentrent toujours la majorité des accidents mortels. Les jeunes adultes restent très exposés, mais les statistiques montrent aussi une augmentation des victimes parmi les seniors, les cyclistes et les piétons. Les hommes représentent près de huit victimes sur dix dans les accidents mortels recensés en France métropolitaine.

Face à cette remontée de la mortalité routière, les associations de prévention réclament un renforcement des contrôles et des campagnes de sensibilisation. Les pouvoirs publics s’inquiètent notamment de la multiplication des excès de vitesse, de l’usage du téléphone au volant et des comportements agressifs sur la route, dans un contexte où l’objectif européen de réduction des décès d’ici 2030 semble de plus en plus difficile à atteindre.