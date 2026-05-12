L’ONU envoie pour la première fois son comité anti-torture en France

La France va recevoir pour la première fois la visite du Sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture, un organe chargé d’inspecter les lieux où des personnes sont privées de liberté. Cette mission internationale doit permettre aux experts de l’ONU d’évaluer les conditions de détention dans plusieurs établissements français, alors que les critiques sur la situation carcérale se multiplient depuis plusieurs années.

Les inspecteurs pourront se rendre dans des prisons, des commissariats, des centres de rétention administrative ou encore des établissements psychiatriques fermés. Le dispositif prévoit des visites confidentielles ainsi que des échanges avec les détenus, les personnels pénitentiaires et les autorités françaises afin d’évaluer le respect des droits fondamentaux et la prévention des mauvais traitements.

Des conditions de détention régulièrement dénoncées

Une visite qui intervient dans un contexte particulièrement sensible pour la France, régulièrement pointée du doigt pour la surpopulation carcérale, l’état de certaines prisons et les conditions de garde à vue. Plusieurs institutions internationales et françaises ont récemment dénoncé des situations assimilées à des traitements dégradants dans certains établissements pénitentiaires.

Le Comité contre la torture de l’ONU et le Conseil de l’Europe ont notamment alerté ces derniers mois sur la saturation des prisons françaises, les violences en détention et certaines pratiques policières. À l’issue de cette mission, les experts onusiens remettront des recommandations confidentielles aux autorités françaises afin d’améliorer les conditions de privation de liberté et de prévenir les risques de mauvais traitements.