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Brigitte Macron aurait giflé Emmanuel Macron après avoir découvert des messages avec l’actrice Iranienne Golshifteh Farahani

13 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Brigitte Macron aurait giflé Emmanuel Macron après avoir découvert des messages avec l’actrice Iranienne Golshifteh Farahani
Brigitte Macron aurait giflé Emmanuel Macron après avoir découvert des messages avec l’actrice Iranienne Golshifteh Farahani

La séquence devenue virale de la gifle de Brigitte Macron envers Emmanuel Macron lors d’un déplacement officiel à Hanoï continue de faire parler. Dans son livre Un couple (presque) parfait, publié chez Albin Michel, le journaliste Florian Tardif affirme que cette scène de ménage aurait été provoquée par des messages découverts sur le téléphone du chef de l’État avec l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani.

Invité ce mercredi matin sur RTL par Marc-Olivier Fogiel, Florian Tardif a réaffirmé cette version à l’antenne. « C’est une scène de couple après un message d’une actrice iranienne, Golshifteh Farahani », a-t-il déclaré, assurant que Brigitte Macron aurait découvert des échanges dans lesquels Emmanuel Macron trouvait l’actrice « très jolie », déclenchant une vive dispute dans l’avion présidentiel.

À l’époque, l’Élysée avait tenté de minimiser l’incident en évoquant une simple séquence de « complicité » entre le couple présidentiel. Mais ces nouvelles affirmations relancent fortement la polémique autour de cette scène qui avait fait le tour du monde et provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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