Emmanuel Macron défend une vision « entière » de la double nationalité

En déplacement ce lundi, Emmanuel Macron a pris position sur la place des Français disposant d’une seconde nationalité, dans un contexte marqué par les débats sur l’identité et l’intégration. Le chef de l’État a affirmé qu’il refusait toute hiérarchie entre les appartenances nationales, estimant qu’un citoyen binational ne devait pas être considéré comme moins français qu’un autre.

Le président a également dénoncé les discours visant à opposer les origines à l’appartenance républicaine. Selon lui, l’histoire contemporaine de la France s’est construite autour de parcours multiples et de liens culturels variés, qui ne seraient pas incompatibles avec l’attachement au pays. Ses déclarations interviennent alors que plusieurs responsables politiques réclament un durcissement des règles concernant certaines fonctions publiques ou l’accès à des postes sensibles.

Une séquence politique sous tension

Le sujet des binationaux s’est imposé ces dernières semaines dans le débat public, alimenté par les questions de sécurité, de loyauté nationale et d’immigration. Plusieurs figures de la droite et de l’extrême droite plaident pour limiter l’influence ou les responsabilités des personnes possédant une autre nationalité, notamment dans les domaines régaliens.

Face à cette montée des controverses, l’exécutif tente de maintenir une ligne d’équilibre entre fermeté sur les enjeux de souveraineté et refus d’une remise en cause de la citoyenneté des Français concernés. Les propos d’Emmanuel Macron s’inscrivent dans cette stratégie visant à défendre une conception inclusive de la nationalité française.