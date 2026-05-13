Sous pression, Starmer refuse de céder avant l’ouverture solennelle du Parlement britannique

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis de poursuivre son action à la tête du gouvernement malgré les pressions croissantes réclamant sa démission. Cette déclaration intervient à la veille de l’ouverture solennelle du Parlement britannique, l’un des événements politiques les plus symboliques du calendrier institutionnel du Royaume-Uni.

La cérémonie sera présidée par Charles III à Londres. Conformément à la tradition, le souverain doit prononcer le discours du roi devant les deux chambres du Parlement afin de présenter le programme législatif préparé par le gouvernement de Keir Starmer.

Selon Reuters, le chef du gouvernement fait face à des tensions politiques internes alors que certains responsables et élus remettent en question son leadership. Malgré ces critiques, Starmer entend afficher une image de stabilité et de continuité au moment où son gouvernement prépare plusieurs réformes importantes.

L’ouverture du Parlement revêt cette année une importance particulière, car elle servira également de test politique pour le Premier ministre face aux divisions qui émergent au sein de sa majorité. Les observateurs suivent notamment la montée en influence de Wes Streeting, considéré par certains comme un possible rival politique de Starmer à l’avenir.

À Londres, les préparatifs de la cérémonie se sont intensifiés avec le déploiement de la Garde royale et le renforcement des mesures de sécurité autour du Parlement. Cet événement hautement protocolaire attire traditionnellement l’attention du pays entier et marque officiellement le début de la nouvelle session parlementaire.

Alors que l’économie britannique reste sous pression et que plusieurs dossiers sensibles attendent le gouvernement, Keir Starmer cherche désormais à utiliser cette séquence politique pour reprendre l’initiative et démontrer qu’il conserve le contrôle de son exécutif malgré les turbulences internes.