États-Unis : le chef de la police des frontières démissionne en pleine crise au sommet de l’appareil migratoire

Le chef de la police des frontières américaine, Michael Banks, a démissionné brusquement jeudi, accentuant les bouleversements au sein des responsables de l’immigration de l’administration du président Donald Trump.

Aucune explication officielle n’a été donnée concernant ce départ. Un porte-parole de l’agence a simplement confirmé la démission de Michael Banks, qui occupait depuis janvier 2025 la tête de l’organisme chargé de la surveillance des frontières américaines.

Selon d’anciens agents de la police des frontières, Banks était proche de l’ex-secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, limogée par Donald Trump en mars dernier. Avant de revenir à la police des frontières sous l’administration Trump, Michael Banks avait travaillé pendant près de vingt ans au sein de l’agence avant de devenir responsable de la politique migratoire du Texas.

Son départ intervient alors que la stratégie migratoire de la Maison Blanche semble traverser une période de turbulences. Plusieurs hauts responsables liés aux opérations d’immigration et de contrôle des frontières ont quitté leurs fonctions ces derniers mois.

Le directeur par intérim du service de l’immigration et des douanes, Todd Lyons, doit lui aussi quitter son poste à la fin du mois. Gregory Bovino, figure controversée de la patrouille frontalière, a pris sa retraite en mars, tandis que Tom Homan, chargé des questions frontalières à la Maison Blanche, a vu ses pouvoirs renforcés.

Cette vague de départs intervient également dans un contexte politique délicat pour Donald Trump, alors que le soutien de l’opinion publique à sa politique migratoire semble s’éroder. Les opérations de contrôle de l’immigration menées dans plusieurs grandes villes américaines suscitent de plus en plus de critiques et alimentent le débat sur la gestion des frontières par l’administration républicaine.