Égypte : des trésors inédits de Toutankhamon dévoilés à Louxor après plus d’un siècle

L’Égypte a dévoilé jeudi à Louxor un artefact exceptionnel lié au tombeau de Toutankhamon, ainsi que deux tombeaux restaurés datant du Nouvel Empire, offrant au public un aperçu rare de l’Égypte antique plus d’un siècle après la découverte du célèbre pharaon.

Les autorités égyptiennes ont présenté pour la première fois le mur de plâtre qui scellait le tombeau de Toutankhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter. Selon les responsables des antiquités, cette pièce est considérée comme unique au monde.

Abdelghaffar Wagdy, directeur général des antiquités de Louxor, a expliqué que cet élément avait survécu alors que la plupart des tombeaux pharaoniques avaient été pillés au fil des siècles. Il a affirmé qu’aucun autre artefact comparable n’avait jamais été exposé auparavant.

Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités précise que le mur original faisait partie intégrante du système de fermeture du tombeau royal. Une équipe égyptienne a récemment achevé sa reconstitution afin de permettre son exposition au public.

Parallèlement, les autorités ont annoncé la restauration de deux tombeaux de la XVIIIe dynastie situés dans la nécropole d’El-Khokha, sur la rive ouest du Nil à Louxor. Les sépultures appartenaient à Amenhotep Rabuia et à son fils Samut, qui ont vécu sous les règnes des pharaons Thoutmôsis III et Thoutmôsis IV.

Les tombeaux présentent de nombreuses peintures illustrant des scènes de la vie quotidienne, des cérémonies religieuses et des rites funéraires de l’Égypte antique. Les responsables égyptiens espèrent que ces découvertes et restaurations renforceront encore l’attractivité touristique et culturelle de Louxor, l’un des plus grands sites archéologiques au monde.