Tombé d’un paquebot en pleine nuit, un pianiste survit 9 heures dans l’océan avant d’être sauvé par deux pêcheurs

Un pianiste de 37 ans a survécu près de neuf heures dans l'océan Pacifique après être tombé d'un paquebot Royal Caribbean. Retrouvé par deux pêcheurs, il était affaibli mais conscient. Actuellement hospitalisé, son état est stable, tandis qu'une enquête est en cours pour clarifier les circonstances de son accident.

Un pianiste de 37 ans travaillant à bord d’un paquebot de croisière de la compagnie Royal Caribbean a été retrouvé vivant après avoir passé environ neuf heures dans l’océan Pacifique, au large de la Californie. Tombé à la mer en pleine nuit, le musicien a été découvert vendredi 6 novembre par deux pêcheurs, à une trentaine de kilomètres des côtes américaines. Épuisé et sous le choc, il a pu être secouru alors qu’il tentait toujours de maintenir sa tête hors de l’eau. Ses premiers mots à ses sauveteurs témoignent de l’épreuve qu’il venait de traverser : « Merci. Je pensais que j’allais mourir. »

Une chute à la mer vers 2h30 du matin, sans alerte immédiate

Le musicien travaillait à bord de l’Ovation of the Seas, un immense paquebot de la compagnie Royal Caribbean comptant 14 ponts et pouvant accueillir plusieurs milliers de passagers. Le navire effectuait une croisière entre la Californie et le Mexique, avec une escale à Ensenada.

Selon les premières constatations des autorités américaines, l’homme serait tombé à l’eau aux alentours de 2h30 du matin. Les circonstances exactes de sa chute restent inconnues. Aucun élément rendu public ne permet pour l’instant de déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’une chute provoquée par d’autres circonstances.

Le pianiste se serait ainsi retrouvé seul, en pleine nuit, dans l’océan Pacifique, sans qu’une opération de recherche ait été immédiatement déclenchée. Il aurait passé près de neuf heures dans l’eau avant d’être découvert.

Deux pêcheurs aperçoivent un homme au milieu de l’océan

Vendredi, en fin de matinée, Sean Norton et Grant Garrett rentraient d’une sortie de pêche au marlin à proximité de l’île de Santa Catalina, au large de Los Angeles. Alors que leur embarcation naviguait à plusieurs dizaines de kilomètres du littoral, ils ont aperçu une forme inhabituelle à la surface de l’eau.

En s’approchant, ils ont compris qu’il s’agissait d’un homme vivant, qui tentait de se maintenir à flot. Grant Garrett a immédiatement demandé l’arrêt du bateau : « C’est un être humain ! Arrête le bateau, il faut remonter toutes nos lignes ! »

Les deux pêcheurs ont alors manœuvré pour rejoindre le naufragé. Chacun l’a saisi par un bras afin de le hisser à bord. Le musicien était conscient, mais extrêmement affaibli par son séjour prolongé dans l’océan.

Sean Norton a décrit son état : « Il était complètement sous le choc. » Le rescapé a ensuite expliqué qu’il était pianiste sur un navire de croisière de Royal Caribbean.

Le pêcheur a également rapporté les premiers mots prononcés par l’homme après son sauvetage : « Merci. Je pensais que j’allais mourir. »

Une eau à 24°C qui lui aurait sauvé la vie

La survie du musicien pendant une période aussi longue pourrait notamment s’expliquer par la température particulièrement élevée de l’océan au moment des faits.

Selon Sean Norton, l’eau atteignait environ 24 °C, soit 76 degrés Fahrenheit. Une température qui aurait considérablement réduit le risque d’hypothermie par rapport à des conditions océaniques plus froides.

« Ce type est probablement resté dix heures dans l’eau, mais elle était à 76 degrés. Une autre année, il n’aurait jamais survécu », a estimé le pêcheur.

Les deux hommes ont notamment évoqué les températures océaniques anormalement élevées associées au phénomène climatique El Niño.

Si cette eau relativement chaude a pu favoriser la survie du pianiste, elle ne supprimait pas les autres dangers auxquels il était exposé : l’épuisement physique, la déshydratation, les courants marins et le risque de noyade.

Hospitalisé dans un état stable, le pianiste devrait survivre

Après avoir remonté le musicien à bord, les deux pêcheurs ont lancé un appel d’urgence maritime. Les sauveteurs de Newport Beach sont alors venus à leur rencontre pour prendre en charge le rescapé.

L’homme a été transféré à terre, puis conduit dans un établissement hospitalier du comté d’Orange. Les garde-côtes américains ont confirmé qu’il était conscient lors de sa récupération et que son état était stable. Son pronostic vital ne serait plus engagé.

La compagnie Royal Caribbean a également confirmé que le rescapé faisait partie de son personnel. « Nous apportons soutien et assistance à notre membre d’équipage pendant cette période difficile », a déclaré un porte-parole du groupe.

La compagnie n’a pas souhaité communiquer davantage d’informations personnelles sur le musicien, dont l’identité n’a pas été rendue publique.

Les garde-côtes américains ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de la chute du pianiste. Les enquêteurs devront notamment établir à quel moment précis il est passé par-dessus bord et comprendre pourquoi sa disparition n’a pas entraîné de secours immédiats.

Les autorités n’ont pas encore précisé si l’homme disposait d’un gilet de sauvetage ou d’un quelconque dispositif de flottaison. Elles n’ont pas non plus communiqué d’informations sur l’existence éventuelle d’images de vidéosurveillance permettant de reconstituer les faits.

Le sauvetage s’est déroulé à environ 16 kilomètres au nord-est du port d’Avalon, sur l’île de Santa Catalina, dans une zone située à plusieurs dizaines de kilomètres du continent.

C’est finalement une simple sortie de pêche qui a permis de retrouver le musicien vivant, près de neuf heures après sa disparition en mer.