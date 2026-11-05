Alerte à la bombe: un Airbus A320 reliant Dublin à Rome dérouté en urgence vers une base militaire française, 157 personnes évacuées

Un Airbus A320 d’Aer Lingus, reliant Dublin à Rome, est dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe. Les 157 occupants sont évacués en toute sécurité, tandis que des démineurs inspectent l’appareil sans résultats concluants. Cette alerte survient après une série d'incidents similaires en Europe ces derniers jours.

Un Airbus A320 de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, qui effectuait ce jeudi matin la liaison entre Dublin et Rome, a été dérouté en urgence vers la base aérienne militaire d’Évreux, dans l’Eure, après une alerte à la bombe. L’appareil, transportant 151 passagers et six membres d’équipage, a atterri sans incident. Les 157 occupants ont été mis en sécurité tandis que des démineurs étaient mobilisés pour inspecter l’avion et rechercher d’éventuels explosifs.

L’Airbus déclenche le code d’urgence 7700 en plein vol

Le vol EI402 d’Aer Lingus avait décollé de Dublin à destination de l’aéroport de Rome-Fiumicino. Après environ une heure et demie de vol, alors que l’Airbus A320-200, immatriculé EI-DEH, évoluait à 37 000 pieds d’altitude, soit environ 11 300 mètres, l’équipage a transmis le code d’urgence 7700.

Ce signal, utilisé dans l’aviation civile pour avertir les contrôleurs aériens d’une situation d’urgence générale, a été émis alors que l’appareil traversait l’espace aérien français.

L’avion a ensuite amorcé sa descente et effectué plusieurs boucles à l’ouest de la région parisienne. Sa trajectoire semblait initialement l’orienter vers l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, avant qu’il ne prenne finalement la direction de la base aérienne 105 d’Évreux, en Normandie.

Un Rafale mobilisé, les 157 occupants mis à l’abri

L’Airbus a finalement atterri sans difficulté sur la base militaire française. Un avion de chasse Rafale a également accompagné l’appareil lors de son approche.

Le gouvernement français a confirmé l’opération. Matignon a déclaré : « Un avion de ligne A320 faisant le trajet Dublin-Rome vient d’être dérouté vers la base aérienne d’Évreux suite à une alerte à la bombe. » Les services du Premier ministre Sébastien Lecornu ont également indiqué suivre la situation « en temps réel ».

Après l’atterrissage, les 151 passagers et les six membres d’équipage ont été conduits dans une zone sécurisée, à l’écart de l’appareil. Aucun blessé n’a été signalé.

Des équipes militaires spécialisées dans le déminage ont été déployées pour procéder à une inspection approfondie de l’avion. Les vérifications portent sur la cabine, les soutes et les bagages afin de déterminer si un engin explosif a réellement été placé à bord.

À ce stade, la nature exacte de la menace n’a pas été précisée et la présence d’une bombe n’a pas été confirmée.

Une dizaine d’avions déjà visés par des alertes à la bombe en Europe

L’alerte visant le vol Aer Lingus s’est produite deux jours après une série de menaces similaires qui ont perturbé le trafic aérien européen. Mardi, au moins sept vols commerciaux avaient été concernés par des alertes à la bombe, notamment en Italie, en Pologne, en Bulgarie et en Espagne.

Quatre vols de la compagnie Ryanair figuraient parmi les appareils visés. Deux d’entre eux, en provenance de Dublin et de Lisbonne, ont fait l’objet de contrôles à l’aéroport de Rome-Fiumicino. L’avion arrivé de Dublin a notamment été escorté par des chasseurs de l’armée de l’air italienne.

En Pologne, un vol de LOT Polish Airlines reliant Londres à Varsovie a été dérouté vers l’aéroport de Modlin, temporairement fermé pendant les opérations de sécurité. Un avion de Scandinavian Airlines en provenance de Copenhague a également été inspecté à Varsovie.

En Espagne, un vol Ryanair reliant Manchester à Murcie a fait l’objet de contrôles après son atterrissage. Deux appareils à destination de Sofia, en Bulgarie, ont également été concernés par des menaces.

La veille, lundi, un avion Wizz Air reliant Londres-Luton à Sofia avait dû se poser à Budapest, en Hongrie, après une alerte à la bombe en plein vol. Des avions de chasse hongrois avaient été mobilisés pour l’escorter.

Toutes les inspections menées sur les vols concernés lundi et mardi se sont achevées sans découverte d’explosifs.

Des menaces dont l’origine reste inconnue

Ces nouvelles alertes rappellent celle qui avait frappé un vol Ryanair transportant 166 passagers à l’aéroport de Charleroi, en Belgique, en mai 2025. L’avion avait été isolé sur le tarmac et l’aéroport temporairement paralysé pendant les opérations de sécurité.

En février 2025, un avion reliant New York à New Delhi avait également été contraint d’atterrir à Rome après une alerte à la bombe, entraînant le déploiement de dispositifs de sécurité exceptionnels.

Concernant les alertes de cette semaine, les autorités européennes n’ont pas encore identifié publiquement leurs auteurs. Aucun lien n’a été officiellement établi entre les différentes menaces, même si leur multiplication en quelques jours mobilise plusieurs services de sécurité nationaux.

Pour le vol EI402 d’Aer Lingus, les investigations se poursuivent à Évreux afin de déterminer l’origine de l’alerte et de vérifier définitivement l’absence de tout engin explosif à bord.