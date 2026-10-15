Grave accident à l’entrée du tunnel sous la Manche: un bus percute un train, 19 blessés dont cinq graves

Jeudi soir, un minibus transportant des chauffeurs routiers a percuté un train de marchandises dans le tunnel sous la Manche, laissant 19 blessés, dont cinq grièvement. Un important dispositif de secours a été déployé, tandis que la circulation ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni a été fortement perturbée.

Un grave accident s’est produit jeudi, aux alentours de 20 heures, sur le site d’Eurotunnel, à Coquelles, près de Calais, dans le Pas-de-Calais. Un minibus transportant des chauffeurs routiers est entré en collision avec un train de marchandises. Le bilan provisoire fait état de 19 blessés, dont cinq grièvement atteints. Un important dispositif de secours a été déployé et la circulation ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni a été fortement perturbée.

Un minibus transportant des chauffeurs routiers impliqué dans l’accident

L’accident s’est produit sur la plateforme française du tunnel sous la Manche, dans une zone réservée aux opérations de transport ferroviaire. Le véhicule transportait des chauffeurs de poids lourds qui devaient traverser la Manche, leurs camions étant acheminés à bord des navettes ferroviaires.

Selon les premiers éléments, le minibus se serait renversé à proximité des voies avant d’entrer en collision avec un train de marchandises. Les circonstances exactes du choc restent à déterminer, notamment les raisons pour lesquelles le véhicule s’est retrouvé sur la trajectoire du convoi.

19 blessés, dont cinq graves : des moyens de secours exceptionnels mobilisés

Le bilan communiqué dans la soirée fait état de 19 personnes blessées, dont cinq grièvement. Les autorités ont toutefois précisé qu’aucune victime ne se trouvait, à ce stade, en danger de mort. Aucun décès n’a été signalé.

Face à l’ampleur de l’accident, d’importants moyens de secours ont été mobilisés. Les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), les équipes du SAMU et du SMUR sont intervenus sur place, avec l’appui d’un hélicoptère médicalisé. Des renforts provenant du Nord et du Pas-de-Calais ont également été sollicités pour prendre en charge les victimes.

Les opérations ont nécessité la mobilisation de plusieurs équipes médicales afin d’évaluer la gravité des blessures, de prodiguer les premiers soins et d’organiser les évacuations vers les établissements hospitaliers.

Le trafic interrompu dans le tunnel sous la Manche

L’accident a provoqué d’importantes perturbations sur la liaison ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni. La circulation dans le tunnel sous la Manche a été interrompue dans les deux sens, affectant notamment les navettes transportant les poids lourds et les véhicules.

Le trafic Eurostar a également été touché, avec l’annulation des dernières liaisons de la soirée entre Paris et Londres. Cette interruption a entraîné des difficultés pour les voyageurs et les transporteurs routiers utilisant quotidiennement cette infrastructure stratégique.

Le bilan humain reste provisoire, tandis que les opérations de secours et de sécurisation du site se poursuivent dans la soirée de jeudi.