Los Angeles : une voiture fonce dans la foule près d’une station de métro, trois morts et trois blessés graves

Un véhicule a percuté des piétons et des vendeurs ambulants à North Hollywood, causant trois morts et trois blessés graves, dont le conducteur. Les circonstances de l'accident demeurent floues, la police enquêtant pour déterminer s'il s'agit d'un acte involontaire ou volontaire. Les premières investigations se poursuivent.

Un véhicule a percuté plusieurs piétons et vendeurs ambulants mardi en fin d’après-midi à Los Angeles, aux États-Unis. Le bilan est de trois morts et trois blessés graves, dont le conducteur. Le drame s’est produit dans le quartier de North Hollywood, à proximité d’une station de métro particulièrement fréquentée. La police cherche à déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un acte volontaire.

Un SUV blanc monte sur le trottoir et percute plusieurs personnes

Les faits se sont produits mardi vers 17h55, heure locale (2h55 mercredi en France), à l’intersection de Lankershim Boulevard et Chandler Boulevard, dans le quartier de North Hollywood, au nord de Los Angeles.

Un SUV blanc circulant sur Lankershim Boulevard est brusquement monté sur le trottoir, percutant plusieurs personnes qui se trouvaient à proximité de l’entrée de la station de métro North Hollywood. Le véhicule a notamment heurté un stand de restauration installé près d’un arrêt de bus, dans une zone très fréquentée à l’heure de la sortie des bureaux.

Selon la police de Los Angeles, cinq piétons ont été percutés. Trois d’entre eux sont morts sur place malgré l’intervention des secours. Deux autres personnes ont été transportées à l’hôpital dans un état critique, tout comme le conducteur du véhicule.

Des vendeurs ambulants fauchés en plein travail

Le choc a été particulièrement violent. Le SUV a terminé sa course sur le trottoir, sous un auvent bleu abritant des vendeurs de nourriture, à proximité immédiate des installations de transport en commun.

Plusieurs témoins ont décrit une scène de chaos. Deux femmes qui vendaient des hot-dogs auraient notamment été projetées en l’air sous la violence de l’impact. Des victimes se trouvaient au sol, tandis que des débris jonchaient les abords de la station.

Le secteur accueille quotidiennement de nombreux vendeurs ambulants proposant notamment du café, des pâtisseries et des spécialités mexicaines aux voyageurs empruntant les transports publics. L’accident s’est produit en pleine heure de pointe, alors que de nombreux habitants rentraient chez eux.

Le conducteur hospitalisé dans un état critique

Le conducteur, un homme d’une soixantaine d’années, a été pris en charge par les secours après avoir été extrait de son véhicule. Il était conscient et capable de parler aux secouristes, mais semblait en état de choc.

Les pompiers de Los Angeles ont mobilisé plusieurs ambulances, véhicules d’intervention et équipes médicales spécialisées. Un important dispositif policier a également été déployé afin de sécuriser les lieux et de permettre aux enquêteurs de procéder aux premières constatations.

L’identité des trois personnes décédées n’a pas encore été rendue publique. Les autorités n’ont pas davantage communiqué de précisions sur l’âge des victimes.

Accident ou acte volontaire ? La police n’écarte aucune hypothèse

Les circonstances exactes du drame restent à établir. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre pourquoi le véhicule a quitté la chaussée avant de percuter les piétons.

À ce stade, la police de Los Angeles n’a pas déterminé si le conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule ou s’il avait délibérément foncé sur les personnes présentes. Les images des caméras de surveillance doivent être examinées afin de reconstituer précisément la trajectoire du SUV.

Aucune motivation criminelle ou terroriste n’a été établie. Les investigations se poursuivent pour déterminer les causes de la collision.

La maire de Los Angeles réagit au drame

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a rapidement réagi après l’annonce du bilan. Dans un message publié sur X, elle a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes : « J’ai le cœur brisé pour les familles de toutes les personnes touchées. »

Elle a également précisé que ses services travaillaient en étroite coordination avec les pompiers et la police afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie.

Kathryn Barger, membre du conseil de supervision du comté de Los Angeles, a également demandé que les circonstances soient rapidement éclaircies : « Nous devons comprendre exactement ce qui s’est passé et ce qui a conduit à cette tragédie. »

L’une des entrées de la station North Hollywood a été fermée pendant les opérations de secours et les premières investigations. Les services de métro et de bus ont néanmoins continué à fonctionner.