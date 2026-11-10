Présidentielle 2027 : Éric Zemmour officialise sa candidature sur TF1 et promet de «conserver une France française»

Éric Zemmour a officialisé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027 lors du journal de 20 heures de TF1, affirmant sa volonté de "conserver une France française". Son programme mettra l'accent sur la réduction de l'immigration, l'expulsion des étrangers condamnés et la défense de l'identité nationale. Zemmour devra obtenir 500 parrainages d'élus pour être validé.

Éric Zemmour sera bien candidat à l’élection présidentielle de 2027. Le président de Reconquête a officialisé sa candidature ce mardi soir, lors du journal de 20 heures de TF1. Cinq ans après sa première tentative, l’ancien polémiste entend de nouveau briguer l’Élysée, avec l’immigration et l’identité nationale au cœur de son programme.

« Je me présente pour conserver une France française », a déclaré Éric Zemmour sur TF1. Une formule par laquelle le fondateur de Reconquête a résumé l’objectif de sa nouvelle campagne présidentielle.

Une candidature annoncée dès septembre, désormais officialisée

L’annonce de ce mardi confirme une décision qu’Éric Zemmour avait déjà rendue publique le 17 septembre. Invité de BFMTV, il avait alors affirmé : « Je suis candidat à la présidence de la République, je serai candidat à l’élection présidentielle. » Il avait toutefois distingué cette prise de position d’une déclaration formelle, attendue à l’automne.

Comme nous l’expliquions dans notre article consacré à sa candidature et au rôle de Sarah Knafo⁠, le président de Reconquête avait également écarté l’hypothèse d’une candidature de sa compagne, députée européenne et vice-présidente du mouvement. Celle-ci avait elle-même présenté Éric Zemmour comme le candidat naturel de son parti.

Immigration, expulsions et identité nationale au cœur de son programme

Éric Zemmour entend poursuivre la ligne politique défendue lors de sa précédente campagne. Il fait de la réduction de l’immigration, de la sécurité et de la défense de l’identité française ses principales priorités.

Ces dernières semaines, il a notamment proposé l’expulsion des étrangers condamnés par la justice, des personnes en situation irrégulière, mais également des étrangers en situation régulière qui resteraient durablement au chômage ou vivraient exclusivement des aides sociales.

Le président de Reconquête a également défendu le développement de la robotisation et de l’intelligence artificielle afin de réduire le recours à la main-d’œuvre immigrée dans certains secteurs économiques.

Après ses 7,07 % de 2022, Zemmour repart à la conquête de l’Élysée

En 2022, Éric Zemmour avait recueilli 7,07 % des suffrages exprimés au premier tour, terminant à la quatrième place derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il avait ensuite échoué à se faire élire député dans le Var.

Sa nouvelle candidature le place une fois encore face au Rassemblement national, avec lequel Reconquête partage une partie de ses thèmes de campagne, notamment sur l’immigration et la sécurité.

Éric Zemmour devra désormais réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour figurer officiellement sur la liste des candidats validés par le Conseil constitutionnel. Il avait franchi cette étape en 2022, en obtenant 741 parrainages.