«Sarah Knafo a des couilles»: Michel Sardou encense l’eurodéputée et tacle Orelsan, «qui ne sait pas ouvrir la bouche ni articuler»

Dans un entretien, Michel Sardou exprime son admiration pour l’eurodéputée Sarah Knafo, saluant son franc-parler et ses compétences, tout en émettant une réserve sur son soutien électoral. En revanche, il critique le rappeur Orelsan pour sa diction, se positionnant également face aux polémiques qui l’entourent depuis des décennies.

Michel Sardou n’a pas perdu son franc-parler. Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, ce dimanche, le chanteur de 79 ans a multiplié les déclarations sur la politique, les artistes et les médias. Installé à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, il a notamment fait l’éloge de Sarah Knafo, eurodéputée de Reconquête, avant de répondre sèchement au rappeur Orelsan, qui l’a récemment cité dans l’une de ses chansons.

Sarah Knafo : « Vous avez vu les couilles qu’elle a ? »

Michel Sardou a affiché son admiration pour Sarah Knafo, notamment après son passage remarqué sur franceinfo, le 28 octobre. L’eurodéputée avait alors été interrogée par plusieurs journalistes sur différents sujets politiques. Une prestation qui a manifestement impressionné le chanteur.

« Vous avez vu les couilles qu’elle a quand elle démonte les intervieweurs ? », a-t-il lancé, avant de saluer les compétences de la responsable politique. À ses yeux, Sarah Knafo est « concrète, précise et connaît parfaitement ses dossiers ». Il a également ajouté, avec son franc-parler habituel : « En plus, elle est mignonne. »

Le chanteur a toutefois pris soin de distinguer son admiration personnelle d’un soutien électoral. Il a rappelé être « de droite », mais « pas d’extrême droite », en précisant qu’il « n’appelle pas à voter pour elle ». Michel Sardou a ainsi salué les qualités de l’eurodéputée sans pour autant lui apporter officiellement son soutien politique.

Orelsan dans le viseur : « On ne comprend pas un mot de ce qu’il dit »

Michel Sardou a également répondu à Orelsan, qui fait référence à lui dans son nouveau morceau XXX. Le rappeur normand y évoque des « fachos » qui « veulent manger du porc et chanter du Sardou ». Des paroles qui ont provoqué une polémique autour du rappeur.

Interrogé sur cette référence, Sardou a d’abord reconnu à Orelsan le droit de se moquer de lui. « Il a parfaitement le droit de se moquer de moi », a-t-il déclaré, avant de préciser qu’il n’en avait « rien à foutre ».

Mais l’interprète des Lacs du Connemara n’en est pas resté là. Il a attaqué directement la manière de chanter du rappeur : « Je sais juste que, quand il chante, on ne comprend pas un mot de ce qu’il dit car il ne sait pas ouvrir la bouche ni articuler. »

Michel Sardou n’a donc pas cherché à contester le droit d’Orelsan à le citer dans ses chansons. En revanche, il n’a pas hésité à lui répondre sur ses qualités d’interprète, avec une virulence caractéristique de ses prises de parole publiques.

« Les Lacs du Connemara » : une chanson toujours reprise par les jeunes

Michel Sardou a également évoqué le succès persistant des Lacs du Connemara, sorti en 1981. Plus de quarante ans après sa publication, ce titre reste régulièrement chanté lors de fêtes étudiantes, de férias et de rassemblements populaires.

Le chanteur a notamment cité les soirées étudiantes de HEC, mais aussi les supporters du PSV Eindhoven, aux Pays-Bas, qui ont adopté sa chanson. Il s’est réjoui de voir les nouvelles générations continuer à reprendre ce morceau devenu l’un des plus célèbres de son répertoire.

Sardou a également assumé sans difficulté le fait de « manger du porc », reprenant ainsi l’expression utilisée par Orelsan dans sa chanson. Une manière de répondre directement aux paroles du rappeur, sans renier ses habitudes ni ses convictions.

« J’ai été traité de facho toute ma vie » : Sardou dénonce sa mise à l’écart

L’artiste est enfin revenu sur les critiques politiques qui ont accompagné sa carrière. Depuis plusieurs décennies, Michel Sardou fait régulièrement l’objet de polémiques liées aux paroles de certaines de ses chansons et à ses prises de position.

« J’ai été traité de facho toute ma vie », a-t-il affirmé. Il estime avoir longtemps occupé une place particulière dans le milieu artistique français, en raison de ses convictions politiques. Selon lui, il était « le seul chanteur de droite alors que tous les autres étaient de gauche ».

Le chanteur considère que cette situation lui a valu une forme de marginalisation dans le monde culturel. Il a notamment évoqué ses relations difficiles avec certaines antennes du service public, et plus particulièrement France Inter.

« Au cours de ma carrière, j’ai dû passer cinq fois maximum sur France Inter », a-t-il déclaré avec ironie. Une dernière pique contre une station qu’il estime l’avoir largement ignoré pendant plusieurs décennies.