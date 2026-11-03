Vianney exprime sa déception concernant sa collaboration avec Céline Dion, soulignant un manque d'échanges créatifs. Il découvre que sa chanson, Ma force, a été enregistrée sans son implication, ce qui l'a amené à réaliser que ce mode de travail ne lui correspond pas. Malgré tout, il continue d'admirer la chanteuse et prépare son nouvel album.

Vianney a révélé avoir été déçu par sa collaboration avec Céline Dion, pour laquelle il avait écrit et composé une chanson en 2016. Dix ans plus tard, le chanteur français a raconté les coulisses de cette expérience, marquée par une absence d’échanges artistiques avec la star québécoise. Plus étonnant encore, il a expliqué avoir découvert que Céline Dion avait enregistré sa chanson seulement le jour de la sortie de son album.

Vianney découvre que Céline Dion a enregistré sa chanson sans l’avoir prévenu

En 2016, Vianney avait écrit et composé Ma force, une chanson destinée à Céline Dion et finalement intégrée à l’édition deluxe de son album Encore un soir. Le disque était sorti quelques mois après la mort de René Angélil, le mari et ancien manager de la chanteuse, décédé en janvier 2016.

À cette époque, Vianney commençait tout juste à écrire pour d’autres interprètes. La possibilité de voir l’une de ses compositions chantée par une artiste de la renommée de Céline Dion représentait une occasion exceptionnelle. Pourtant, les choses ne se sont pas déroulées comme il l’espérait.

Interrogé par les lecteurs du Parisien à l’occasion de la sortie prochaine de son nouvel album, Les Évadés, Vianney a reconnu : « Ce n’était pas ma meilleure expérience. »

Le chanteur a expliqué qu’il n’avait jamais été véritablement associé au travail d’enregistrement de sa composition. « C’était seulement la deuxième fois que j’écrivais pour quelqu’un. J’aime cette femme et pour moi, ça devrait être une question d’échange et de partage et ça n’a pas été le cas. J’avais envoyé une chanson, mais je ne savais même pas qu’elle l’avait chantée. »

Vianney a ainsi appris que son titre avait été retenu et enregistré par Céline Dion en découvrant l’album lors de sa commercialisation. Aucun véritable travail commun n’avait accompagné cette collaboration.

« Ce n’est pas mon monde » : Vianney explique sa déception

Si Vianney s’est dit fier d’avoir été choisi pour écrire une chanson destinée à Céline Dion, il a regretté le fonctionnement de cette collaboration, très éloigné de ses habitudes.

« J’étais honoré, mais je me suis aussi dit : “D’accord, ce n’est pas mon monde”. Le mien est plus artisanal, plus collaboratif. »

L’auteur-compositeur a expliqué privilégier les échanges directs avec les interprètes pour lesquels il travaille. Dans le cas de Ma force, il s’était contenté d’envoyer sa composition, sans participer à son interprétation ni être informé de son enregistrement.

Depuis cette expérience, Vianney n’a plus écrit de chanson pour Céline Dion. Il a également confirmé ne pas avoir participé à la préparation de son prochain album, annoncé pour le printemps 2027.

Au fil des années, le chanteur a pourtant multiplié les collaborations avec d’autres artistes français, notamment Florent Pagny, pour lequel il a également écrit.

Malgré sa déception, Vianney conserve toute son admiration pour Céline Dion

Les critiques de Vianney sur cette collaboration ne remettent toutefois pas en cause son admiration pour la chanteuse québécoise. L’artiste a expliqué qu’il aurait aimé assister à ses concerts parisiens, mais que la naissance de sa fille l’en avait empêché.

Ses parents ont en revanche pu assister à l’un des spectacles. « Mes parents, oui, et je les ai rarement vus aussi bouleversés », a-t-il confié, avant d’évoquer son souhait de découvrir lui-même la chanteuse sur scène lors de ses prochaines représentations.

« J’aimerais bien y aller en mai. Elle est vraiment hors du commun. »

Vianney prépare son retour avec un nouvel album, « Les Évadés »

Ces confidences ont été faites alors que Vianney prépare la sortie de son cinquième album, Les Évadés, attendu ce vendredi. Après neuf mois consacrés à la construction de sa cabane, le chanteur de 35 ans revient avec un projet élaboré dans un environnement très différent des grands studios de production.

Ce lundi soir, il a présenté plusieurs chansons de ce nouvel album devant quelque 2 000 personnes réunies au Grand Rex, à Paris. La soirée a également été marquée par la projection d’images retraçant la construction de sa cabane, où il a travaillé sur ses nouvelles compositions.

Parallèlement à ce retour musical, Vianney occupe le rôle de parrain de la nouvelle saison de la Star Academy. Le chanteur a également annoncé son retour sur scène au printemps 2027.

Dix ans après avoir écrit Ma force pour Céline Dion, Vianney poursuit sa carrière d’auteur-compositeur et d’interprète, tout en continuant à écrire pour d’autres chanteurs.