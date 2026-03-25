Vianney a achevé la construction de sa cabane après 9 mois de pause musicale

Vianney a officiellement terminé le projet qui l’a tenu éloigné de la musique pendant de longs mois. Le chanteur a annoncé sur son canal Instagram qu’il mettait la dernière main au refuge en bois qu’il construisait seul depuis l’été 2025. « Pour ce qui est de la charpenterie, je termine enfin mon refuge cette semaine… Mon émotion est immense en vous écrivant cela », a confié Vianney à son public. Cette publication marque l’aboutissement d’un chantier personnel engagé après l’annonce, en juin 2025, de sa mise en retrait temporaire de la scène musicale.

Une parenthèse volontaire pour construire de ses mains et se recentrer

Lorsque Vianney avait révélé ce changement de cap, il expliquait ressentir le besoin de s’éloigner du rythme soutenu de ses activités artistiques. Dans une vidéo publiée sur Instagram puis relayée par plusieurs médias, Vianney indiquait vouloir passer « ces prochains mois » plus seul, plus dans le silence et plus loin de l’agitation habituelle. Son objectif était clair : bâtir de ses propres mains une cabane au fond des bois, dans laquelle il pourrait ensuite se retirer pour écrire de nouvelles chansons. Vianney souhaitait faire de cet endroit son « bureau » des mois à venir, après cinq années très actives entre albums, collaborations et télévision.

Un chantier mené sans professionnels, plus long que prévu

Le projet devait initialement être terminé à Noël, mais le calendrier s’est allongé. Vianney a consacré l’essentiel de ses journées à cette construction, sans recourir à des professionnels, et il a fallu attendre la fin du mois de mars 2026 pour voir le refuge approcher de son terme. En février 2026, à l’occasion de son 35e anniversaire, Vianney évoquait déjà l’imminence de la fin du chantier, tout en laissant entendre qu’il s’y enfermerait ensuite un temps pour laisser revenir les chansons. Cette durée de 9 mois donne à cette parenthèse une portée qui dépasse le simple loisir manuel : il s’agit d’un véritable changement de rythme assumé par l’artiste.

Pourquoi Vianney a-t-il choisi la construction plutôt que la production ?

L’un des éléments les plus commentés de cette pause reste la phrase prononcée par Vianney au moment de son départ : « Peut-être qu’il faut que je sois un peu charpentier pour réapprendre à devenir chanteur. » Cette déclaration résume la logique de cette retraite créative. Vianney ne présentait pas ce chantier comme une simple parenthèse originale, mais comme une manière de retrouver une forme d’élan personnel et artistique. Par ailleurs, Vianney parlait d’un lieu où installer « un piano, un lit, une table », avec le désir de « construire » plutôt que de « produire ». Autrement dit, la cabane devait devenir à la fois un refuge intime et un espace de composition.

Un retour musical évoqué, mais pas encore détaillé

La fin du refuge ne signifie pas encore l’annonce officielle d’un nouvel album, mais elle relance clairement la perspective d’un retour. Vianney a déjà laissé entendre que cette cabane devait accueillir l’écriture de son prochain disque. Le chanteur a annoncé une « grande nouvelle » après sa période de retrait. À ce stade, Vianney n’a pas encore précisé la date d’une nouvelle sortie discographique, mais il a promis d’en dire davantage « très prochainement ».