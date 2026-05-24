Shakira dévoile “Dai Dai”, l’hymne officiel du Mondial 2026 avec Mbappé et Messi

Seize ans après le succès mondial de Waka Waka, Shakira fait son retour dans la bande-son de la Coupe du monde. La chanteuse colombienne a dévoilé le clip de Dai Dai, chanson officielle de la Coupe du monde 2026, qu’elle interprète avec l’artiste nigérian Burna Boy. La FIFA avait officialisé le titre mi-mai comme chanson officielle du tournoi, en soutien au FIFA Global Citizen Education Fund.

Mbappé, Messi et plusieurs stars du football à l’écran

Le clip mise sur un casting très football. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane ou encore Vinicius Jr apparaissent dans la vidéo. Le capitaine de l’équipe de France ouvre notamment la séquence avec la phrase : “Shakira, we’re ready !”, soit “Shakira, on est prêts !”

Lionel Messi apparaît également dans l’introduction du clip. Cette présence donne une portée symbolique particulière à la vidéo : l’Argentin reste l’une des figures majeures du football mondial et le capitaine de la sélection championne du monde en titre.

Dai Dai, un titre pensé pour l’ambiance mondiale

Avec Dai Dai, Shakira retrouve un terrain qu’elle connaît bien : celui des grands hymnes populaires liés au football. En 2010, Waka Waka, enregistré pour la Coupe du monde en Afrique du Sud, était devenu l’un des titres les plus associés à l’histoire récente du tournoi. Le nouveau morceau, interprété avec Burna Boy, suit cette logique de chanson festive, internationale et immédiatement identifiable. Le clip comprend aussi une chorégraphie tournée au Maracanã, stade mythique de Rio de Janeiro.

Un Mondial organisé dans trois pays

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le calendrier officiel de la FIFA confirme une ouverture le 11 juin et une finale prévue le 19 juillet.