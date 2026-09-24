Thierry Henry met en vente son penthouse de New York 25 millions de dollars, 16 ans après l’avoir acheté 14,85 millions

Thierry Henry met en vente son penthouse à SoHo, Manhattan, pour 25 millions de dollars, après l'avoir acquis à 14,85 millions en 2010. D'une superficie de 565 m², le bien comprend de multiples espaces extérieurs. Après une première tentative de vente, Henry souhaite désormais se détacher de cette propriété emblématique.

Thierry Henry se sépare d’un morceau de son histoire américaine. L’ancien attaquant de l’équipe de France a remis sur le marché son immense penthouse de SoHo, à Manhattan, au prix de 25 millions de dollars, soit environ 22 millions d’euros. Une propriété hors normes de près de 565 m² habitables, complétée par environ 316 m² d’espaces extérieurs privés.

L’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone avait acheté le bien avec sa compagne Andrea Rajacic en 2010, au moment de son arrivée aux New York Red Bulls. Le couple avait alors déboursé 14,85 millions de dollars pour acquérir deux appartements avant de les réunir et de créer une résidence sur plusieurs niveaux. Seize ans plus tard, le prix demandé atteint donc plus de 10 millions de dollars supplémentaires, sans que cette différence puisse être assimilée à une plus-value nette compte tenu des travaux, frais et taxes intervenus depuis l’acquisition.

565 m² habitables et plus de 300 m² de terrasses au cœur de SoHo

Situé au 39 Crosby Street, dans l’un des quartiers les plus recherchés de Manhattan, le penthouse développe précisément 6 086 pieds carrés, soit environ 565 m². Il compte 17 pièces, cinq chambres, cinq salles de bains complètes et deux cabinets de toilette, ainsi que plusieurs salons et espaces de réception répartis sur différents niveaux.

À cette surface intérieure s’ajoutent environ 3 400 pieds carrés d’espaces extérieurs, soit près de 316 m². Plusieurs terrasses entourent la propriété, avec notamment un toit-terrasse aménagé, une pergola, un espace barbecue et des zones destinées aux repas et à la détente. Les grandes baies vitrées et les plafonds atteignant environ 4,30 mètres offrent des perspectives largement dégagées sur Manhattan, avec notamment des vues sur les ponts de Brooklyn et de Williamsburg.

La propriété dispose également de deux places de parking privatives, particulièrement rares à SoHo. Un ascenseur sécurisé permet de rejoindre directement l’appartement depuis le stationnement. Le logement bénéficie en outre d’un espace de stockage privé d’environ 23 m².

Un appartement acheté lors de son arrivée aux New York Red Bulls

Thierry Henry s’installe à New York durant l’été 2010 après son départ du FC Barcelone. Il rejoint alors les New York Red Bulls, où il dispute les dernières années de sa carrière avant de raccrocher les crampons à la fin de l’année 2014.

Avec Andrea Rajacic, il tombe rapidement sous le charme de cette adresse de Crosby Street. Les deux logements achetés sont réunis et profondément réaménagés pour former le vaste penthouse actuel. Le couple y vit à plein temps pendant plusieurs années avant de s’installer à Londres après la retraite sportive du champion du monde 1998.

Thierry Henry n’a jamais caché son attachement à New York. « Nous étions et sommes toujours amoureux de cet endroit », a-t-il expliqué au moment d’évoquer cette nouvelle mise en vente. Il a également reconnu qu’il avait été « très difficile de quitter New York ».

Déjà mis en vente une première fois à 26,75 millions de dollars

Ce n’est pas la première fois que Thierry Henry tente de vendre son appartement. Le penthouse avait déjà été proposé sur le marché en mai 2024 autour de 27,25 millions de dollars, puis de nouveau affiché à 26,75 millions de dollars en 2025. L’annonce avait finalement été retirée, le couple ayant encore du mal à se séparer définitivement du logement.

Le bien revient désormais sur le marché à 25 millions de dollars, soit 1,75 million de moins que son prix affiché en 2025. La vente a cette fois été confiée à Sotheby’s International Realty. L’annonce immobilière a officiellement été remise en ligne le 22 septembre 2026.

Thierry Henry a désormais installé sa vie à Londres

Depuis sa retraite de joueur, Thierry Henry a multiplié les expériences sur les bancs de touche et à la télévision. Après avoir notamment dirigé les Espoirs français et décroché la médaille d’argent avec l’équipe de France olympique aux Jeux de Paris 2024, Thierry Henry avait quitté ses fonctions de sélectionneur des Bleuets quelques jours après la compétition.

Il partage aujourd’hui une partie de son activité entre Londres et ses fonctions de consultant, notamment sur CBS Sports, où il intervient régulièrement autour de la Ligue des champions. Il y avait notamment participé à une émission particulièrement mouvementée avec IShowSpeed et Jamie Carragher.

Son appartement new-yorkais était ainsi devenu au fil des années un pied-à-terre utilisé beaucoup plus occasionnellement. Avec cette nouvelle mise en vente à 25 millions de dollars, Thierry Henry semble cette fois décidé à tourner définitivement la page de son impressionnante résidence de SoHo, seize ans après son arrivée à New York.