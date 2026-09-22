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«Il fut un temps où Jean-Michel Aphatie était journaliste»: Sarah Knafo riposte après avoir été traitée de raciste

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«Il fut un temps où Jean-Michel Aphatie était journaliste»: Sarah Knafo riposte après avoir été traitée de raciste
«Il fut un temps où Jean-Michel Aphatie était journaliste»: Sarah Knafo riposte après avoir été traitée de raciste

Sarah Knafo répond à Jean-Michel Aphatie. Après avoir été qualifiée de « xénophobe et raciste » par l’éditorialiste de Quotidien, l’eurodéputée Reconquête a publié ce mardi un long message dans lequel elle met directement en cause le journaliste et sa manière de traiter ses adversaires politiques.

La veille sur TMC, Jean-Michel Aphatie évoquait Sarah Knafo et Éric Zemmour lorsqu’il a déclaré : « Knafo, elle est xénophobe et raciste comme lui », en faisant également référence aux relations de Reconquête avec l’AfD allemande. 

« Aujourd’hui, il colle des étiquettes »

Sarah Knafo n’a pas attendu longtemps avant de répliquer. Sur X, elle attaque directement Jean-Michel Aphatie dès les premières lignes de son message et conteste les deux qualificatifs employés à son encontre :

« Il fut un temps où Jean-Michel Aphatie était journaliste. Il posait des questions. Aujourd’hui, il colle des étiquettes. Ce monsieur vient de me traiter de raciste et de xénophobe, sur le plateau de Quotidien, évidemment. Là où une insulte tient lieu d’analyse et où personne, autour de la table, ne trouve rien à redire.

Ce sont les deux seuls mots de son répertoire. Il les ressort à chaque adversaire depuis vingt ans, sans jamais un fait, sans jamais un argument. À force de les servir à tout le monde, ils ne veulent plus rien dire de personne, sauf de leur auteur.

Et à travers moi, ce sont des millions de Français qu’il insulte, ceux dont le seul tort est d’aimer leur pays.

Vous employez les derniers mots d’un monde qui s’en va, monsieur Aphatie. Les Français sauront reconnaître celle qui argumente et celui qui injurie. Nous savons d’avance de quel côté vous êtes. »

Sarah Knafo reproche à Jean-Michel Aphatie de distribuer ces qualificatifs à ses adversaires et considère que ses propos dépassent sa seule personne puisqu’elle affirme qu’à travers elle, « ce sont des millions de Français qu’il insulte ».

Jean-Michel Aphatie avait déjà ciblé Sarah Knafo

Les critiques de Jean-Michel Aphatie contre l’eurodéputée ne commencent pas avec cette intervention. L’éditorialiste de Quotidien s’intéresse régulièrement à Reconquête et aux prises de position de Sarah Knafo. Quelques jours auparavant, l’émission avait notamment consacré plusieurs sujets à sa forte exposition médiatique et politique depuis la rentrée. TF1+ répertorie encore plusieurs passages récente consacrés à l’élue et à Reconquête. 

Sarah Knafo multiplie de son côté les interventions médiatiques depuis la publication de son livre Le Casse du siècle. Elle a notamment détaillé son projet de 130 milliards d’euros d’économies dans les dépenses publiques⁠. Son ouvrage a également enregistré un démarrage important en librairie, avec 63 087 exemplaires annoncés dans les premiers chiffres de ventes publiés en septembre⁠. 

Pascal Praud réagit lui aussi aux propos d’Aphatie

Les propos tenus dans Quotidien ont également été repris mardi dans L’Heure des pros. Pascal Praud a diffusé l’extrait concernant Sarah Knafo avant de critiquer Jean-Michel Aphatie et de l’inviter à venir débattre sur son plateau. Europe 1 a consacré une séquence à cette réaction le 22 septembre. 

Pascal Praud a notamment déclaré, en prenant soin de présenter ses propos comme des hypothèses : « Chez ce monsieur, il est possible que la jalousie soit un facteur important. La rancœur, le ressentiment, l’aigreur… Il est possible. » 

La confrontation se poursuit désormais directement sur les réseaux sociaux. Sarah Knafo termine son message en s’adressant personnellement à Jean-Michel Aphatie et en opposant ce qu’elle présente comme ses arguments aux qualificatifs employés par le journaliste : « Les Français sauront reconnaître celle qui argumente et celui qui injurie. Nous savons d’avance de quel côté vous êtes. »

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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