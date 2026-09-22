«C’était une bêtise»: Nicolas de Tavernost révèle que M6 a laissé filer Koh-Lanta sur TF1

Nicolas de Tavernost révèle que M6 a manqué l'opportunité de diffuser Koh-Lanta, en renonçant à cause d'une négociation complexe incluant l'achat de 30 millions d’amis. Aujourd'hui, il considère cette décision comme une erreur, soulignant l'impact durable de Koh-Lanta sur le paysage télévisuel français.

Koh-Lanta aurait pu devenir un programme de M6 : 25 ans après le lancement du jeu d’aventure sur TF1, Nicolas de Tavernost révèle que sa chaîne avait négocié l’acquisition du format avant finalement de renoncer. L’ancien patron de M6 reconnaît aujourd’hui que cette décision était une erreur, prise notamment à cause d’une condition commerciale étonnante : pour obtenir Koh-Lanta, M6 devait également récupérer 30 millions d’amis.

Cette histoire figure dans La télé comme jamais, le livre de Nicolas de Tavernost écrit avec Alexandre des Isnards. L’ancien dirigeant y revient sur près de 40 ans passés au cœur de M6, depuis la création de la chaîne en 1987 jusqu’à son départ en 2024.

M6 négocie Koh-Lanta… mais doit aussi acheter 30 millions d’amis

Avant l’arrivée du programme sur TF1 en 2001, Nicolas de Tavernost explique avoir négocié pendant toute une journée avec Dominique Ambiel, qui disposait alors des droits de l’émission. Le problème ne concernait pas seulement le prix demandé. L’acquisition de Koh-Lanta était liée à celle de 30 millions d’amis, programme consacré aux animaux.

Nicolas de Tavernost résume aujourd’hui cette négociation : « Non seulement c’était cher mais il fallait en plus prendre “30 millions d’amis”. » À l’époque, M6 cherche principalement à séduire un public jeune et considère que l’émission animalière ne correspond pas à sa stratégie. « Les chiens et les chats étant surtout regardés par un public âgé, on a passé notre tour », raconte-t-il.

Nicolas de Tavernost reconnaît une erreur

Le dirigeant ne cherche désormais plus à défendre cette décision. Avec le recul, il admet clairement que M6 est passée à côté d’un programme qui allait s’installer durablement dans le paysage audiovisuel français. « Ce qui était une bêtise, bien sûr », reconnaît-il.

Koh-Lanta est finalement lancé sur TF1 en 2001 et devient l’un des rendez-vous emblématiques de la chaîne. Vingt-cinq ans plus tard, le programme est toujours à l’antenne. En 2026, TF1 a diffusé Les Reliques du destin, avant de préparer une nouvelle édition All Stars tournée au Panama avec 18 anciens aventuriers⁠.

Koh-Lanta au cœur de la rupture entre TF1 et M6

L’histoire prend une autre dimension avec le contexte de l’époque. Nicolas de Tavernost raconte que TF1 et M6 avaient conclu un accord informel visant à ne pas se lancer dans la téléréalité. Pour lui, Koh-Lanta entrait dans cette catégorie. TF1 considérait au contraire son nouveau programme comme un jeu d’aventure, comparable dans son principe à une émission comme Fort Boyard.

Cette divergence contribue à faire voler l’accord en éclats. Nicolas de Tavernost estime alors que TF1 n’a pas respecté l’engagement passé entre les deux groupes. M6 se lance à son tour dans la téléréalité avec Loft Story, adaptation française du concept Big Brother, diffusée à partir d’avril 2001.

Le lancement de ⁠Loft Story⁠ et ses méthodes de promotion continuent d’ailleurs de révéler leurs secrets vingt-cinq ans plus tard⁠.

Il avait également hésité à lancer Loft Story

Autre ironie de l’histoire : Nicolas de Tavernost reconnaît avoir également hésité pendant de longs mois avant d’autoriser Loft Story. Il redoutait notamment le coût considérable du programme. Thomas Valentin, alors dirigeant du groupe, tente pendant près d’un an de le convaincre de donner son feu vert.

L’ancien patron de M6 finit par accepter lorsqu’il constate que le concept s’impose dans plusieurs pays européens et qu’une adaptation française paraît inévitable. Loft Story arrive finalement sur M6 le 26 avril 2001 et provoque un bouleversement de la télévision française.

Le phénomène a depuis été raconté dans la série ⁠Culte⁠, consacrée aux coulisses de l’arrivée de la téléréalité en France⁠.

Une décision vieille de 25 ans que M6 peut encore regretter

L’histoire de Koh-Lanta reste ainsi l’un des rendez-vous manqués les plus étonnants de l’histoire de M6. La chaîne avait eu la possibilité de récupérer le format, mais le prix demandé et l’obligation de reprendre simultanément 30 millions d’amis ont fait basculer la négociation.

Depuis 2001, Koh-Lanta a traversé les générations, les changements de programmation et des dizaines d’éditions. La saison diffusée en 2026 s’est achevée avec la victoire de Cynthia et un chèque de 100 000€⁠. Un quart de siècle après avoir laissé partir le programme chez TF1, Nicolas de Tavernost le reconnaît lui-même : « C’était une bêtise. »