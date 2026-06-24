Découvrez qui a gagné la finale de «Koh-Lanta» et remporté les 100.000 euros

Ce mardi soir, a air lieu la grande finale de Koh-Lanta : Les Reliques du destin. Au terme de la finale diffusée sur TF1, Cynthia s’est imposée face à Clarisse lors du vote final et repart avec les 100 000 euros promis à la gagnante.

Les poteaux ont tout décidé

La soirée s’est jouée sur l’épreuve mythique des poteaux. Cynthia affrontait Clarisse et Guillaume pour décrocher sa place directe devant le jury final. Guillaume est tombé le premier, puis Clarisse a chuté quelques minutes plus tard. Cynthia est restée seule debout et a remporté l’épreuve, signant sa cinquième victoire individuelle de la saison.

Guillaume éliminé aux portes du vote final

Après sa victoire sur les poteaux, Cynthia devait choisir l’adversaire qui l’accompagnerait devant le jury final. Elle a choisi Clarisse. Guillaume, pourtant finaliste, a donc été écarté juste avant le dernier vote. Cynthia a assumé un choix stratégique, estimant avoir moins de chances de l’emporter face à lui.

Le jury final a tranché largement

Clarisse et Cynthia se sont ensuite présentées devant les treize membres du jury final. Après les dernières prises de parole, Denis Brogniart a scellé l’urne avant le dépouillement en direct. Le resultat est sans appel. Cynthia a battu Clarisse par 10 voix contre 3.

Cinq victoires, deux colliers, une finale maîtrisée

Cynthia termine son aventure avec un bilan solide : cinq victoires individuelles, deux colliers d’immunité trouvés et une victoire décisive sur les poteaux. Son parcours a été marqué par sa régularité dans les épreuves, sa résistance dans les moments clés et sa capacité à rester en course jusqu’au bout malgré les votes et les stratégies.

Une gagnante venue du Tarn

Âgée de 37 ans, Cynthia est traiteur dans le Tarn. Mère d’une petite fille, elle avait changé de vie professionnelle pour créer son entreprise de traiteur et de portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Son profil avait été présenté comme discret, endurant et porté par une forte détermination.

Les 100 000 euros pour tourner la page

Avec cette victoire, Cynthia remporte le titre de gagnante de la 28e saison de Koh-Lanta et empoche les 100 000 euros. Pendant la finale, elle avait évoqué l’idée d’utiliser cette somme pour un projet de maison d’hôtes. Elle a aussi dédié sa victoire à sa fille, au moment de célébrer son sacre.