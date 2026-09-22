«Alerte à l’hôtel»: M6 donne 30 jours à Fred Sirieix et Pauline Petta pour sauver des hôtels en crise

Le programme "Alerte à l’hôtel" de M6, animé par Fred Sirieix et Pauline Petta, a pour mission de sauver des établissements en difficulté. En 30 jours, ils analyseront les divers problèmes d'hôtels, comme celui de Souppes-sur-Loing, avant de proposer un plan d'action pour éviter leur fermeture, alliant expertise humaine et organisationnelle.

M6 lance jeudi 15 octobre à 21h10 Alerte à l’hôtel : 30 jours pour tout relancer, un nouveau programme dans lequel deux professionnels de l’hôtellerie vont tenter de remettre sur pied des établissements en grande difficulté. Fred Sirieix et Pauline Petta disposeront d’un mois pour identifier les problèmes, confronter les propriétaires à la réalité de leur situation et mettre en place des changements destinés à éviter la fermeture.

La chaîne adapte en France The Hotel Inspector, format britannique diffusé sur Channel 5 depuis près de 20 ans. Après le retour de ⁠Recherche appartement ou maison⁠ dans une nouvelle formule sans Stéphane Plaza⁠, M6 mise donc sur un autre programme centré sur des professionnels confrontés à des situations particulièrement difficiles.

Fred Sirieix et Pauline Petta vont vivre dans les hôtels qu’ils doivent sauver

Le principe de Alerte à l’hôtel tient dans une formule : « Un hôtel. Un mois. Une seconde chance. » Fred Sirieix et Pauline Petta ne se contenteront pas d’une visite rapide. Ils s’installeront dans chaque établissement et vivront le parcours complet d’un client, de l’arrivée à la réception jusqu’au petit-déjeuner, après avoir testé le restaurant et passé une nuit dans une chambre.

Tout doit être examiné : accueil, propreté, état des chambres, restauration, organisation des équipes, fonctionnement interne et situation économique. Une fois cette inspection terminée, les deux experts réuniront les propriétaires pour leur présenter les problèmes constatés et leur proposer un plan précis à appliquer.

Les hôteliers disposeront ensuite de plusieurs semaines pour transformer leur établissement. Rénovation des espaces, nouvelle organisation du personnel, repositionnement de l’offre ou modification de la stratégie commerciale pourront faire partie des mesures engagées. À la fin des 30 jours, Fred Sirieix et Pauline Petta reviendront sur place pour constater les changements réellement effectués.

Fred Sirieix, une star de l’hôtellerie et de la télévision britannique

M6 a choisi Fred Sirieix pour travailler notamment sur l’accueil, le service et l’expérience des clients. Français installé depuis longtemps au Royaume-Uni, il a été formé en école hôtelière à Limoges avant de faire carrière dans les métiers de la salle.

Fred Sirieix a notamment dirigé pendant 14 ans un restaurant étoilé Michelin à Londres. Il est également devenu une personnalité très connue de la télévision britannique, où il a participé à plusieurs émissions consacrées à la restauration et à l’hospitalité, notamment aux côtés de Gordon Ramsay.

Dans Alerte à l’hôtel, son travail doit aussi porter sur les relations humaines. Il devra aider les établissements à retrouver une véritable qualité d’accueil, mais également tenter de remobiliser des équipes parfois épuisées ou en conflit avec leur direction.

Pauline Petta chargée de traquer les problèmes financiers et organisationnels

Pauline Petta possède un parcours très différent. Formée aux États-Unis, elle a travaillé à différents postes dans l’hôtellerie, de la plonge au ménage en passant par la réception et la gestion. À 23 ans, elle rachète un hôtel abandonné en Belgique et le réhabilite.

Elle dirige aujourd’hui un établissement comptant 80 collaborateurs et a également fondé une agence de webmarketing spécialisée dans l’hôtellerie. Dans l’émission, elle doit examiner les failles financières et opérationnelles des établissements, revoir l’organisation du travail et travailler sur leur stratégie numérique.

Le duo associe ainsi deux domaines complémentaires : Fred Sirieix se concentre particulièrement sur le client, le service et les équipes, tandis que Pauline Petta analyse davantage la gestion et l’organisation de l’entreprise.

Premier cas : un hôtel de 17 chambres au bord de la faillite

Pour le premier numéro, Fred Sirieix et Pauline Petta se rendent à À la Vieille Halle, un hôtel-restaurant situé à Souppes-sur-Loing, en Seine-et-Marne, à environ une heure de Paris. L’établissement compte 17 chambres et possède un restaurant proposant une cuisine franco-vietnamienne.

Sur le papier, l’hôtel dispose de plusieurs arguments, notamment sa situation dans un secteur fréquenté par les randonneurs. Mais lorsque les deux experts arrivent sur place, l’établissement est présenté comme étant au bord de la faillite, avec un taux d’occupation en forte baisse et une réputation très dégradée sur Internet.

L’hôtel ne possède plus d’étoile et affiche une moyenne de 6,8/10 dans les avis en ligne présentés dans l’émission. L’un des commentaires retenus est particulièrement sévère : « Fuyez ! Hôtel vieux, mal entretenu, sale avec de la poussière partout et même des insectes dans la salle de bain. »

Une propriétaire qui surveille ses salariés avec des caméras

L’émission va également montrer une situation sociale très tendue au sein de l’établissement. La propriétaire, Mme Hoang, est présentée comme dirigeant son hôtel de manière extrêmement autoritaire et surveillant régulièrement ses salariés grâce aux caméras installées dans l’établissement.

Face aux critiques concernant notamment la saleté, l’humidité ou encore la présence de chats en liberté, la propriétaire attribue de son côté les difficultés de son établissement à un manque de publicité. Fred Sirieix et Pauline Petta vont donc devoir la convaincre que les problèmes dépassent la seule communication de l’hôtel.

Les salariés apparaissent eux aussi en grande difficulté. Carla cumule les fonctions de cuisinière et de femme de chambre et doit gérer le ménage, la buanderie, le repassage et la cuisine. Elle est présentée comme étant au bord de l’épuisement. Karim, serveur et barman, travaille de son côté dans un établissement où la clientèle s’est raréfiée et où les moyens manquent.

30 jours pour éviter que l’établissement ne ferme

Le premier défi de Fred Sirieix et Pauline Petta sera donc autant humain qu’économique. Ils devront revoir l’état des lieux, l’organisation du travail et l’expérience proposée aux clients, tout en rétablissant un dialogue entre la direction et les salariés.

L’enjeu est clair : en seulement 30 jours, l’établissement doit réussir à engager suffisamment de changements pour retrouver des clients et commencer à redresser sa situation. Une transformation dont le résultat ne sera réellement connu qu’au retour des deux experts, à la fin de leur mission.

Avec Alerte à l’hôtel, M6 applique à l’hôtellerie une mécanique de transformation déjà familière aux téléspectateurs de la chaîne. Le programme rejoindra une grille où les émissions consacrées aux professionnels et à leurs difficultés occupent depuis longtemps une place importante, tandis que M6 continue également de renouveler ses marques historiques, comme avec le grand retour de ⁠Recherche appartement ou maison⁠ sans Stéphane Plaza⁠.

« Alerte à l’hôtel : 30 jours pour tout relancer » sera diffusé jeudi 15 octobre à 21h10 sur M6.