Éric Ciotti affirme qu’une arrivée de LFI au pouvoir conduirait « instantanément » à une « dictature »

Éric Ciotti attaque La France insoumise en affirmant que son arrivée au pouvoir plongerait la France dans une dictature, qualifiant le mouvement de menace pour la démocratie. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions sociales et politique, alors que LFI demeure une force d'opposition au sein de l'Assemblée nationale.

Éric Ciotti a lancé une violente charge contre La France insoumise. Invité ce lundi matin de « La Grande Interview » sur Europe 1-CNEWS, le président de l’Union des droites pour la République a affirmé que l’arrivée du mouvement de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir ferait selon lui basculer immédiatement la France dans une « dictature ».

« Si LFI arrivait au pouvoir, nous rentrerions instantanément dans une dictature », a déclaré Éric Ciotti. Il présente le mouvement insoumis comme « une menace pour la République, pour la liberté, pour la démocratie ». Cette qualification constitue l’appréciation politique du dirigeant de l’UDR et non une caractérisation institutionnelle de La France insoumise.

Ciotti met en cause la stratégie et le discours de LFI

Le maire de Nice s’exprimait notamment au lendemain de tensions survenues à Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire, qu’il a utilisées pour appuyer son accusation contre le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Il reproche plus largement à LFI son rapport aux institutions, ses prises de position sur la police et certains de ses discours sur les tensions sociales.

La déclaration intervient alors que LFI fait partie des principales forces d’opposition à l’Assemblée nationale et que Jean-Luc Mélenchon prépare une nouvelle campagne présidentielle. Le mouvement n’avait pas encore répondu, au moment de l’interview, à cette accusation précise d’Éric Ciotti.

La formule devrait nourrir un peu plus la confrontation entre l’UDR, alliée au Rassemblement national, et La France insoumise à l’approche de 2027. Elle ne change toutefois pas le statut institutionnel de LFI, formation politique représentée au Parlement et engagée dans le jeu électoral.