POLITIQUE

Pour devenir ministre de la Ruralité, Hubert Brigand envoie une « lettre de motivation » à Lecornu

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Pour devenir ministre de la Ruralité, Hubert Brigand envoie une « lettre de motivation » à Lecornu
Pour devenir ministre de la Ruralité, Hubert Brigand envoie une « lettre de motivation » à Lecornu

Hubert Brigand a choisi une méthode inhabituelle pour tenter d’entrer au gouvernement. Le député LR de Côte-d’Or a adressé directement à Sébastien Lecornu une lettre dans laquelle il demande à être nommé ministre délégué chargé de la Ruralité, poste appelé à devenir vacant après le départ de Michel Fournier.

Dans son courrier, le député sollicite un entretien avec le Premier ministre afin de présenter « sa façon de travailler » et l’engagement qu’il pourrait prendre à ses côtés. Ancien maire de Châtillon-sur-Seine, Hubert Brigand met notamment en avant sa connaissance des territoires ruraux et rappelle représenter une circonscription regroupant 342 communes.

« J’écris, c’est clair, net et précis »

Interrogé sur BFMTV, l’élu assume totalement cette candidature spontanée. « D’habitude les discussions pour être ministre, ce sont des dessous-de-table, des coups de fil, moi j’y vais franco. J’écris, c’est clair, net et précis », a-t-il expliqué. Il affirme avoir également doublé son courrier par plusieurs mails afin de s’assurer que sa demande parvienne à Matignon.

Hubert Brigand dit vouloir porter les difficultés des territoires ruraux, citant la disparition des habitants, des élèves et des services publics. Il n’a toutefois reçu aucune réponse positive à ce stade. La candidature du député reste donc une démarche personnelle et ne signifie pas que Sébastien Lecornu envisage effectivement de lui confier le portefeuille.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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