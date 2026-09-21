Pour devenir ministre de la Ruralité, Hubert Brigand envoie une « lettre de motivation » à Lecornu

Hubert Brigand, député LR de Côte-d’Or, sollicite la nomination au poste de ministre délégué chargé de la Ruralité par le biais d'une lettre adressée à Sébastien Lecornu. Il met en avant sa connaissance des territoires ruraux et son engagement, bien qu'aucune réponse positive ne lui ait encore été donnée.

Hubert Brigand a choisi une méthode inhabituelle pour tenter d’entrer au gouvernement. Le député LR de Côte-d’Or a adressé directement à Sébastien Lecornu une lettre dans laquelle il demande à être nommé ministre délégué chargé de la Ruralité, poste appelé à devenir vacant après le départ de Michel Fournier.

Dans son courrier, le député sollicite un entretien avec le Premier ministre afin de présenter « sa façon de travailler » et l’engagement qu’il pourrait prendre à ses côtés. Ancien maire de Châtillon-sur-Seine, Hubert Brigand met notamment en avant sa connaissance des territoires ruraux et rappelle représenter une circonscription regroupant 342 communes.

« J’écris, c’est clair, net et précis »

Interrogé sur BFMTV, l’élu assume totalement cette candidature spontanée. « D’habitude les discussions pour être ministre, ce sont des dessous-de-table, des coups de fil, moi j’y vais franco. J’écris, c’est clair, net et précis », a-t-il expliqué. Il affirme avoir également doublé son courrier par plusieurs mails afin de s’assurer que sa demande parvienne à Matignon.

Hubert Brigand dit vouloir porter les difficultés des territoires ruraux, citant la disparition des habitants, des élèves et des services publics. Il n’a toutefois reçu aucune réponse positive à ce stade. La candidature du député reste donc une démarche personnelle et ne signifie pas que Sébastien Lecornu envisage effectivement de lui confier le portefeuille.