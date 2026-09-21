POLITIQUE

Violences sexuelles : l’Assemblée commence l’examen de la « loi intégrale » en commission

Par

2 minutes de lecture

Violences sexuelles : l’Assemblée commence l’examen de la « loi intégrale » en commission
Violences sexuelles : l’Assemblée commence l’examen de la « loi intégrale » en commission

La proposition de « loi intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles entre ce lundi dans une nouvelle étape de son parcours parlementaire. Après une semaine d’auditions ministérielles, la commission spéciale de l’Assemblée nationale commence l’examen des 69 articles du texte porté par la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez. Près de 800 amendements ont été déposés.

Le texte entend intervenir sur toute la chaîne de prise en charge des violences : prévention, détection, accompagnement des victimes, enquête, justice et réparation. Il prévoit notamment la création de juridictions spécialisées dans les violences sexuelles et intrafamiliales, un centre de prise en charge des victimes dans chaque département, un crime autonome d’inceste ainsi qu’un socle minimal d’actes d’enquête avant un éventuel classement sans suite.

La question des moyens au cœur des débats

L’un des principaux points de tension concerne le financement. Sébastien Lecornu a évoqué un « socle de départ » de près de 1,5 milliard d’euros pour 2027 consacré aux violences sexistes et sexuelles, auquel s’ajouteraient 2,6 milliards pour la protection de l’enfance. Matignon a toutefois précisé que ces 1,5 milliard correspondent essentiellement à la reconduction et à l’agrégation de moyens déjà existants, et non à 1,5 milliard d’euros entièrement nouveaux.

Les promoteurs du texte évaluent les besoins à au moins trois milliards d’euros par an entre 2027 et 2032. L’examen des quelque 800 amendements doit durer toute la semaine, avant une arrivée du texte dans l’hémicycle au début du mois d’octobre. L’examen en commission ne vaut donc pas adoption définitive.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une