Carburants : Lecornu réunit ses ministres sur les approvisionnements et les aides aux Français

Sébastien Lecornu réunit ses ministres pour discuter des approvisionnements en carburants et des aides destinées aux ménages face à la hausse des prix. Deux réunions abordent les incertitudes liées aux routes énergétiques et les mesures de soutien pour les travailleurs, sans que les détails du nouveau dispositif d’aide ne soient encore définis.

Sébastien Lecornu consacre une partie de sa journée de lundi à la crise des carburants. Le Premier ministre doit organiser deux réunions distinctes à Matignon : la première, dans la matinée, portera sur les approvisionnements français en pétrole et en gaz, tandis qu’une seconde réunion dans l’après-midi sera consacrée aux mesures permettant d’accompagner les ménages face à la flambée des prix à la pompe.

Le gouvernement cherche ainsi à répondre à deux difficultés différentes. D’un côté, la guerre au Moyen-Orient et les perturbations des routes énergétiques font peser des incertitudes sur les approvisionnements, particulièrement en gazole et en gaz à l’approche de l’hiver. De l’autre, les prix ont atteint de nouveaux sommets : le gazole évoluait autour de 2,41 euros le litre dimanche, tandis que le SP95-E10 dépassait 2,17 euros.

Le dispositif du 1er octobre reste à définir

Le gouvernement a déjà assuré que les travailleurs dépendants de leur voiture ne seraient pas laissés sans soutien après le 30 septembre. Maud Bregeon a annoncé un « nouveau dispositif d’aide pour les Français qui travaillent » à partir du 1er octobre. Mais ni son montant ni ses critères définitifs n’ont encore été annoncés. Le chèque de 100 euros actuellement accordé aux travailleurs modestes parcourant de longues distances n’est donc pas, à ce stade, automatiquement reconduit à l’identique.

L’entourage de Sébastien Lecornu indique vouloir préparer une réponse énergétique qui puisse tenir « sur l’ensemble de l’hiver » tout en restant compatible avec les fortes contraintes budgétaires. Les arbitrages issus de la réunion de cet après-midi seront donc particulièrement attendus.