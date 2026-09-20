POLITIQUE

Budget 2027 : Pierre Moscovici défend une contribution des retraités selon leurs moyens

Par

2 minutes de lecture

Budget 2027 : Pierre Moscovici défend une contribution des retraités selon leurs moyens
Budget 2027 : Pierre Moscovici défend une contribution des retraités selon leurs moyens

Pierre Moscovici estime que les retraités ne peuvent pas être totalement exclus de l’effort demandé pour redresser les finances publiques. Dans un entretien publié dimanche par La Dépêche, il appelle toutefois à distinguer les pensions importantes des retraites moyennes ou modestes.

La question de la contribution des retraités au budget 2027 continue d’alimenter le débat. Interrogé par La Dépêche lors d’un déplacement à Toulouse, Pierre Moscovici défend le principe d’un effort auquel les retraités participeraient, mais refuse de les considérer comme une catégorie financièrement homogène.

L’ancien ministre de l’Économie souligne que le niveau de vie des retraités doit être examiné de manière différenciée. Il rappelle notamment qu’avec une retraite médiane située autour de 1 600 euros, une grande partie des pensionnés ne dispose pas de revenus permettant de supporter indifféremment de nouvelles mesures d’économie.

Protéger les pensions modestes

Pierre Moscovici plaide donc pour une logique progressive : demander davantage aux retraités disposant des pensions les plus importantes tout en protégeant les revenus plus modestes. Cette prise de position intervient alors que plusieurs pistes concernant les pensions et leur fiscalité sont discutées dans le cadre du budget 2027.

Il ne s’agit toutefois pas d’un nouvel arbitrage gouvernemental. Moscovici expose ici sa propre conception de la répartition de l’effort budgétaire, tandis que les mesures définitives devront encore être débattues.

Des aides ciblées face à la hausse des carburants

Sur l’énergie et les carburants, Pierre Moscovici défend également une approche ciblée. Plutôt qu’une prise en charge généralisée du coût de la hausse par les finances publiques, il privilégie des aides concentrées sur les ménages directement touchés et estime que les distributeurs peuvent également être appelés à modérer leurs marges.

Son argument est budgétaire : les mécanismes de soutien très larges mis en place lors des précédentes crises énergétiques ont représenté des dizaines de milliards d’euros pour les finances publiques. Pour l’ancien premier président de la Cour des comptes, le prochain dispositif doit donc concilier soutien au pouvoir d’achat et maîtrise de la dépense.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une